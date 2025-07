Sorolla en el Palau de les Comunicacions: més de 200 obres, pintures inèdites i espai immersiu per a les Falles

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, han firmat, este matí, l’acord marc entre el Govern autonòmic i l’entitat nord-americana per a la creació de l’Espai Expositiu de la Col·lecció de Sorolla en el Palau de les Comunicacions de València. Blanca Pons-Sorolla, besneta del pintor, ha actuat de testimoni de la firma.

Mazón ha assegurat que “hui és un dia gran per al patrimoni valencià”. “Sorolla va convertir el fet valencià en universal”, ha dit. “La Comunitat Valenciana hui a penes té una vintena d’obres del pintor i ara en vindran més de 200; serà la segona exposició més gran després de la seua casa museu a Madrid”, ha assenyalat el cap del Consell. Les obres que vindran, ha avançat, són quadros, fotografies, escultures i correspondència personal, “les obres de l’època de més prestigi”. Més enllà de l’exposició, València “serà seu única a Europa de l’HSA”. “Este conveni representa el feliç retrobament de l’artista amb el seu poble”, ha dit Mazón, que també ha anunciat que els panells de “Visió d’Espanya” tornaran a exhibir-se en el futur museu, l’obertura del qual està prevista per a 2026.

El president del Consell ha informat, a més, que la Generalitat pagarà una quota a l’HSA d’1.150.000 euros anuals pel préstec de les obres. L’acord subscrit tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable per quatre anys més, i podrà ser renovat per períodes successius addicionals. L’aspiració de les dos parts és que els acords se subscriguen durant un mínim de 15 anys.

“És un acord del qual ens beneficiem tots, els valencians i els visitants. Portar més de 200 obres de Sorolla és un acte de justícia afectiva i artística”, ha conclòs Mazón.

Per la seua banda, Guillaume Kientz ha subratllat que “hui es fa història”, ja que “es corregix la inexplicable raó per la qual el més famós dels valencians no tenia un espai en la seua ciutat”. Amb l’HSA Col·lecció Sorolla, “l’ambició és crear ponts i emocionar amb les obres de Sorolla. Serà una seu oficial i permanent de la Hispanic a Europa”, ha explicat Kientz. “És el que cal”. “A partir de hui, la Hispanic té casa a València”.

La firma de l’acord ha tingut lloc este dijous en el Palau de la Generalitat / Miguel Ángel Montesinos

Per la seua banda, Pons-Sorolla s’ha definit com una “mera col·laboradora en el projecte d’un somni que ha tirat avant”. Sorolla, ha dit, “va ser el major ambaixador de la felicitat d’Espanya i València en el món”. La besneta del pintor ha ressaltat l’amistat entre Sorolla i el creador de l’HSA. “Tindrem a València més de 220 obres i objectes, pintures, dibuixos, escultures de l’artista de Benlliure i Villar, que es mostren per primera vegada. Tota la galeria d’il·lustres espanyols també es vorà per primera vegada”.

Espai immersiu per a les Falles

A l’acte ha assistit també l’alcaldessa de València, María José Catalá, que ha qualificat este dia, amb el qual fa anys que somia, d’històric. “Hui, Sorolla torna a la seua casa, i, amb ell, una part essencial de la llum de València”, ha subratllat l’alcaldessa. “El viatge que va començar a la Malva-rosa té un lloc per a tornar a casa”, ha afegit. Catalá ha revelat que serà la major exposició de Sorolla fora de Madrid i que València es convertix en seu europea de la Hispanic Society. També ha informat que el Palau de les Comunicacions albergarà, a més de les pintures de Sorolla, un espai immersiu sobre les Falles de València. “Unirem el mestre de la llum amb les Falles”, ha dit.

Entre altres aspectes, Mazón ha avançat també que el mecenes Archer Milton Huntington [fundador de l’HSA] donarà nom al café amb el qual comptarà el nou museu, així com que el Palau de les Comunicacions acollirà exposicions temporals, conferències i concerts.