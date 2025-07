La Unió reclama establir preus d’entrada per damunt d’1 euro/kg per als cítrics importats

La Unió Llauradora exigix a la Comissió Europea que eleve el preu d’entrada dels cítrics importats a un mínim d’1 €/kg i no permeta que entren per davall dels valors actuals de cost efectiu de la cadena de valor, com així succeïx. “Les autoritats comunitàries haurien de revisar i actualitzar el sistema dels preus d’entrada als nivells actuals dels costos, que no paren de pujar, ja que l’entrada de cítrics tan barats distorsiona el mercat. No pot ser que continuen amb la seua passivitat sense atendre les peticions reiterades del sector per a actualitzar uns mecanismes europeus que estan obsolets, és absurd que no reaccionen”, assegura Carles Peris, secretari general de La Unió.

En esta campanya citrícola, com en les últimes, s’ha detectat, en algunes fases, un alentiment dels preus i una dinàmica de més lentitud en l’exportació a causa de l’entrada de taronges d’alguns països com Egipte a preus molt baixos. La Unió Llauradora creu que l’entrada massiva de taronja d’Egipte sense aranzels i a preus rebentats requerix solucions per a frenar esta tendència que preocupa enormement els productors.

Clemenules

Mentrestant, i després del minvament de clemenules que es preveu per a esta campanya per la pedra del passat 12 de juliol en comarques com la Plana Baixa i el Camp de Morvedre, encara que la recol·lecció encara no ha començat, els primers acords entre distribuïdors i agricultors mostren preus històrics. “S’han tancat operacions de 0,60 euros el quilo, i, en la resta d’acords, el preu no baixa dels 50 cèntims”, detalla Peris. La principal destinació d’esta fruita serà l’exportació a mercats europeus, especialment en el segment que demana fruita de bona qualitat. El líder de La Unió advertix que esta millora en la cotització “no compensarà l’aforament tan reduït de la nova campanya, perquè creiem que no es podran recol·lectar més de 230.000 tones. Serà, per tant, de nou, una campanya complicada”.

Magatzem de cítrics a Egipte, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

Agroseguro

La pedra de la Plana Baixa supera els danys dels últims temps i la Generalitat, segons el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, calcula que el sinistre ha afectat 8.000 hectàrees. Es destinaran 20 milions de l’assegurança agrària per als afectats a través d’Agroseguro.