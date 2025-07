Camps llança en “territori” de Mazón el seu equip de campanya per a un congrés del PPCV encara sense data

Paco Camps no té intenció de desaparéixer, d’invisibilitzar-se en la letargia d’un calendari sense dates en roig. L’excap del Consell i aspirant declarat a la presidència del PP de la Comunitat Valenciana presentarà previsiblement, este pròxim dimecres, el seu equip de campanya per a un congrés regional que, en realitat, ningú sap quan es produirà.

El lloc per a fer públic el desafiament a Carlos Mazón serà, precisament, el seu territori, Alacant ciutat, a on més còmode se sent, especialment després de la dana. Ho anunciava en xarxes socials l’exalcaldessa d’Alacant i principal suport de Camps en la capital del sud, Sonia Castedo.

Fonts del seu entorn confirmen, com ja se sabia, que la cap de campanya serà Inés Peiró, una jove regidora del PP a la Pobla de Vallbona, pràcticament l’única amb càrrec públic entre els que envolten l’expresident. L’equip que l’acompanyarà, expliquen, està inspirat en l’organigrama de les primàries americanes. Serà un equip vertebrat, amb representants en totes les comarques i amb tres representants provincials: Castedo a Alacant; Vicente Aparisi (exalcalde de la Vall d’Uixó), a Castelló, i l’exalcalde del Genovés Emilio Llopis, a València.

Més de la mitat, jóvens

A més, per a contrarestar la idea que Camps i la seua gent són el passat del PP, el candidat s’envoltarà de jóvens. Més del 50 % de l’organigrama seran menors de 40 anys. Hi haurà tres coordinadors juvenils, un per província. A nivell autonòmic serà Jesús Molins, portaveu del PP d’Aldaia.

A més, crearan un càrrec de portaveu de campanya, i cares visibles per àrees, una espècie de partit en l’ombra a l’espera que Génova prenga la decisió d’activar el congrés regional.

Cal recordar que el xoc de la dana i el debat (agitat també per Madrid) generat entorn del futur de Carlos Mazón per la seua gestió de la catàstrofe, han portat el partit a frenar el procés de renovació de lideratges territorials, que s’havia d’haver escomés este estiu, segons els terminis previstos.

El calendari s’ha congelat fins al punt que en l’últim congrés nacional es va eliminar dels estatuts l’obligatorietat que els congressos regionals se celebren en els quatre mesos següents a l’estatal.

Mentrestant, la direcció nacional de Feijóo torna a donar suport, este divendres, a Mazón, amb un acte de partit a Alacant.