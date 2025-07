Els residents a València estan satisfets amb els barris a on viuen: valoren la ubicació i la xarxa veïnal

Els veïns de València estan àmpliament satisfets amb els districtes a on viuen. Valoren amb un 8 el seu grau de satisfacció amb els seus barris. I el que més els agrada és la ubicació/comunicació, seguit de la xarxa veïnal i familiar. Així es desprén del Baròmetre municipal d’opinió ciutadana del mes de juny, que fixa com a problemes més importants dels districtes la neteja, la falta d’aparcament i la vivenda.

A València hi ha 19 districtes que agrupen més de 80 barris. En esta enquesta, realitzada a 2.300 empadronats de tota la ciutat, es percep un grau alt de satisfacció dels veïns amb el lloc a on viuen. En concret, un 38,3 % opina que el seu districte és el millor de la ciutat, enfront d’un 6,6 % que el considera un dels pitjors. Per al 54,1 % no és ni el millor ni el pitjor.

Els districtes més satisfets, amb una nota superior al 8,5 (la mitjana és de 8) són Patraix, Pobles del Sud, Poblats Marítims i Camins al Grau. Per contra, els menys satisfets, encara que amb una nota inferior al 7,75, són Rascanya, Benicalap, Campanar i Quatre Carreres. La resta es mouria entre eixes dos xifres, és a dir, un notable en qualsevol cas.

Problemes específics

Pel que fa als problemes que els veïns perceben de manera específica en els seus districtes, el principal problema és la neteja (14,1 %), seguit de la falta d’aparcament, la vivenda, els lloguers turístics, la delinqüència, la intolerància cap a altres cultures, el trànsit, les zones verdes i la falta d’espai per als gossos, drogues i alcoholisme, canvi climàtic i contaminació, plagues, il·luminació, falta de comerç local i la pobresa.

Del costat contrari, el que més valoren els veïns dels seus districtes és la ubicació i la bona comunicació, seguit de la xarxa veïnal i familiar, la tranquil·litat, els servicis públics, la proximitat al centre, el comerç local i els mercats, les zones verdes, la identitat de barri, la proximitat a la platja, i l’ambient de bars i terrasses.

Peticions a l’Administració

El baròmetre també pregunta sobre les polítiques que al seu juí haurien d’escometre les diferents administracions. Així, per exemple, a l’Ajuntament de València li demanen més neteja, més seguretat ciutadana i un millor manteniment de les zones verdes. I pel que fa a les administracions autonòmica i central, les seues peticions tenen a veure amb la vivenda i la regulació dels lloguers, les ajudes a les persones majors i la seguretat ciutadana.