L’Ibex arranca la jornada amb lleugeres caigudes i perd la cota dels 14.200 punts

L’Ibex 35 ha arrancat la sessió d’este divendres, l’última de la setmana, amb lleugeres caigudes i perdia la cota dels 14.200 punts que havia conquistat este dijous, en una jornada semifestiva a Espanya i sense grans referències macrointernacionals, a l’espera d’un acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea sobre els aranzels.

En concret, en els primers instants de la sessió borsària, el principal selectiu espanyol cedia un 0,5 % i retrocedia fins als 14.196 punts.

Amb festivitat a Espanya en quatre comunitats autònomes (Madrid, Galícia, Navarra i País Basc), l’Ibex 35, després de pujar en la sessió d’ahir un 1,34 %, en un dia marcat per la decisió del Banc Central Europeu (BCE) de mantindre els tipus d’interés, començava el dia així amb dubtes.

Destacaven les correccions de Bankinter (-1,13 %), Puig Brands (-1,04 %), ArcelorMittal (-1 %), Colonial (-0,99 %) o Cellnex (-0,97 %). També queia en el sector bancari Santander, amb un descens del 0,73 %, BBVA, amb una baixada del 0,69 %, i CaixaBank (-0,45 %), mentres que Sabadell pujava lleugerament.

En el costat dels guanys, manava Solaria, amb un repunt del 0,42 %; Endesa, que pujava un 0,31 %, o Repsol, que este dijous va presentar els seus resultats semestrals i arrancava la sessió amb una alça del 0,3 %.

Les principals borses europees també obrien la jornada borsària de hui en roig, amb caigudes del 0,89 % per a Frankfurt, del 0,31 % per a Londres, del 0,35 % per a Milà i del 0,63 % per a París.

El preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, pujava un 0,7 % i se situava en els 69,67 dòlars; en la seua cotització West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, ascendia també un 0,7 % per a tocar els 66,49 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1771 “bitllets verds”.