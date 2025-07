Les localitats de la C. Valenciana a on més ha plogut

La comarca valenciana de la Marina ha viscut un episodi històric de pluges torrencials durant tota la jornada d’ahir i la matinada de hui.

La inusual tempesta que ha caigut sobre la comarca ha deixat acumulats, entre ahir i hui, de més de 150 l/m². Una cosa mai vista. Les tempestes van arribar a la zona de manera desigual. Al principi, va haver-hi aiguats que van caure amb molta intensitat, com va ser el cas de Jesús Pobre (més de 100 l/m² en poques hores), mentres als pobles confrontants no queia ni gota.

Després, a mesura que va avançar la vesprada i esta nit, la pluja s’ha democratitzat i ha arribat a tots els pobles. Les dades arreplegades ahir per Avamet reflectixen el pic de pluges a la Vall d’Ebo, amb 132,9 l/m²; Sagra, amb 120; el Ràfol d’Almúnia, amb 117; l’Atzúbia-Forna, amb 114; Orba, amb 112, o Pego, també amb 112.

L’arruixada d’esta passada nit ha deixat 68,4 l/m² en la partida Fontanella de Xàbia i 55 l/m² en la falda del Montgó a Dénia (Corral del Calafat).

Estem davant d’un episodi de pluges històric a la Marina Alta, amb acumulats molt alts —150 l/m² entre ahir i esta nit— que marquen un rècord de precipitacions en esta comarca en el mes més sec de l’any.

Alfons Padilla

Incidents

El temporal ja està deixant els primers incidents a la Marina Alta. El fort onatge ha fet encallar un veler en la costa de roques del Primer Muntanyar de Xàbia. L’embarcació estava fondejada en la costa del Tangó. No hi havia ningú a bord. El temporal ha trencat la cadena de l’àncora i ha arrossegat el veler fins al Muntanyar. Ha quedat embarrancat en les roques. A primera hora del matí, turistes i curiosos s’han acostat a veure l’embarcació, que encara no ha sigut remolcada.

Localitats de la C. Valenciana a on més ha plogut

Segons ha informat Emergències CV este mateix matí a través del seu compte de X (abans Twitter), en la província d’Alacant és a on més pluja ha caigut durant la jornada d’ahir i esta matinada. A Pilar de la Horadada s’han arreplegat 84,8 l/m², a Xàbia 68,4 i a Dénia 56,2; a Orihuela s’han registrat 44,0 l/m²; a Pego, 40,6, i a Ondara, 36.

Avisos desactivats

Aemet ha desactivat l’avís per pluges per a la Comunitat Valenciana este divendres, després d’una matinada que ha deixat pluges en la mitat sud i que han caigut amb intensitat molt forta o torrencial entre la 1 i les 2 de la matinada a Pilar de la Horadada. No obstant això, a partir de les 8:00 hores ja no hi havia precipitacions i el cel estava poc nuvolós en moltes comarques, excepte en el sud de València i nord d’Alacant, a on està nuvolós.

Així, els ruixats i les tempestes que s’han registrat durant la matinada en la mitat sud tendiran a remetre al matí. En la mitat nord, el cel estarà poc nuvolós al matí i hi haurà intervals de núvols d’evolució diürna a Castelló a la vesprada, amb probabilitat de ruixats aïllats en l’interior.

D’altra banda, les temperatures mínimes baixaran en la mitat nord i registraran canvis lleugers en el sud. Les màximes pujaran a Castelló i en l’interior de València, baixaran en el sud d’Alacant i experimentaran canvis lleugers en la resta.

En el nord de Castelló, el vent bufarà fluix amb intervals de moderat del nord-oest, que en el litoral i prelitoral girarà a component sud a la vesprada; en el litoral de la mitat sud serà moderat del nord-est, que girarà a est a la vesprada; en la resta bufarà fluix de direcció variable i tendirà a component est en les hores centrals.