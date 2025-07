La llista de clients valencians del despatx de Montoro

Diverses empreses valencianes van contractar Equipo Económico, el despatx d’assessoria fiscal i financera que va fundar en 2006 l’exministre d’Hisenda i home fort de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, després de la pèrdua del Govern d’Aznar dos anys abans, amb qui també havia sigut ministre. Així figura en un informe de l’Agència Tributària que apareix en el sumari d’este nou cas de presumpta corrupció. En el document s’arreplega una llarga llista d’empreses que van fer pagaments de més de 60.000 euros a Equipo Económico en el període que va entre 2008 i 2019.

Un jutjat està investigant els possibles tractes de favor del Ministeri d’Hisenda a clients d’este despatx d’advocats en forma de modificacions legislatives tributàries favorables als seus interessos. És a dir, diners per influència. Les sospites se centren en el sector gasista, en primer terme. Un jutge de Tarragona ha decidit imputar Cristóbal Montoro i diversos ex-alts càrrecs del Ministeri.

En el llistat de l’Agència Tributària apareixen diverses companyies valencianes. No es tracta de firmes investigades, sinó de la cartera de clients que va tindre el despatx en eixa dècada. Entre estes apareixen la promotora immobiliària Gesfesa Valencia, SL, amb 499.800 euros declarats, la que més va aportar en tot el temps que arreplega l’informe de l’Agència Tributària. També apareix Grupo Bertolín (241.999 euros).

Del sector sanitari està en la llista Ribera Salud, la concessionària d’hospitals fundada a València i que va posar en marxa en l’etapa de Zaplana el conegut com a model Alzira de gestió privada d’hospitals públics, primer a la Comunitat Valenciana, per a més tard fer el salt a la Comunitat de Madrid i altres territoris. L’informe de l’Agència Tributària reflectix pagaments per 212.400 al bufet. Finalment, apareix també l’antiga Bancaixa, amb quasi 370.000 euros d’ingressos declarats per part d’Equipo Económico. 1,3 milions en total.

La Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante va deixar d’existir com a tal en 2011, any en què Bancaixa és absorbida per Bankia. Esta nova entitat va acabar sent rescatada pel Govern de Mariano Rajoy, en el qual ja es trobaven Montoro com a ministre d’Hisenda i Luis de Guindos com ministre d’Economia, este últim també soci fundador del despatx amb un 5 % de participació en els seus primers anys.

Un valencià al capdavant

En clau valenciana, cal destacar que entre els hòmens de confiança de Montoro apareixen els germans valencians Martínez Rico, un dels quals està al capdavant del despatx des de 2008.

La llista d’Equipo Económico, entre clients i proveïdors, ocupa més de cinc folis i en esta apareixen institucions públiques com la Comunitat de Madrid, la Xunta de Galícia, alguns dels principals bancs d’Espanya, empreses de telecomunicacions i un nombre important d’empreses del sector energètic o del joc. Són uns 48 milions facturats entre 2008 i 2019, segons l’informe de l’Agència Tributària.