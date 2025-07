Un problema greu en la davantera per a Corberán

Quan falta menys d’un mes per a l’inici de la Lliga i amb dos partits de pretemporada jugats, el València CF té encara pràcticament l’equip per fer amb problemes en totes les demarcacions… Encara que especialment alarmants en la davantera. Tant el mercat de fitxatges com la rotació de l’equip en els amistosos agreugen una situació a la qual el club ha de posar-li solució d’urgència.

Ara mateix, la plantilla només compta amb Hugo Duro com a ariet. Tant Umar Sadiq com Rafa Mir estaven cedits i el madrileny s’ha quedat absolutament a soles, mentres Carlos Corberán “pressiona” el club perquè li porte un altre futbolista en esta demarcació i té Borja Iglesias com a opció favorita, si bé el club seguix sense moure fitxa.

Mentrestant, l’única alternativa en plantilla (Alberto Marí) no li va durar ni un quart d’hora del primer amistós —es va lesionar al recte femoral— i l’alternativa a la qual va haver de recórrer Corberán contra el Leganés ha sigut un David Otorbi la demarcació del qual és la d’extrem pur. El buit, a la vista està, és molt evident.

Mentres esta situació de plantilla baix mínims persistix, el club tampoc li està donant una solució a través del mercat. La inversió és pràcticament nul·la i les opcions que estan damunt de la taula no estan anant cap avant, perquè el club es mou en uns paràmetres econòmics verdaderament limitats.

De les opcions que han transcendit, la de Pau Víctor va caure en el moment en el qual l’FC Barcelona li va comunicar que no es plantejaven la via de la cessió i que calia pagar traspàs. El català se n’anirà al Braga per més de deu milions d’euros, una cotització que està a anys llum del que el València CF pensa invertir en un atacant —i que molt possiblement és un sobrepreu pel català—.

Inacció per Borja Iglesias

Pel que fa a Borja Iglesias, és l’opció que més agrada a Corberán, i el Reial Betis el deixaria eixir per uns dos milions d’euros segons la premsa andalusa, però de moment sembla que l’RC Celta de Vigo li trau avantatge en la carrera per a fer-se amb els servicis del Panda.

Corberán creu en el perfil amb gol i experiència de Borja Iglesias i espera que el club faça un últim esforç abans que siga massa tard. La inacció del València està permetent que el davanter avance en les negociacions amb el club de Vigo. Si res canvia en els pròxims dies, Borja es convertirà en jugador celeste. Corberán espera una reacció ràpida.

El tècnic valencià continua esperant l’arribada de set jugadors com a mínim. Corberán necessita dos davanters, dos migcampistes, un jugador de banda, un central (dos en cas que no continue Cömert) i un lateral dret. El temps passa i l’exigència del campionat obliga a tancar reforços per a elevar el nivell de la plantilla. La necessitat cada dia és més urgent.