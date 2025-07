Segon dia de platges en roig a la Safor

Fer una passejada, deixar que l’aigua banye la part baixa de les cames i, com a molt, asseure’s en una tovallola o cadira el més lluny possible de l’arena perquè no arribe la mar. És l’únic que, per segon dia consecutiu, es pot fer en les platges de la comarca de la Safor. El temporal que assota la zona des de la matinada de dijous ha obligat a hissar la bandera roja en els trenta quilòmetres de costa vigilada des de la Goleta, a Tavernes de la Valldigna, fins a les Deveses, a Oliva.

Des de les 10:30 hores, totes les platges han obert amb l’ensenya que prohibix el bany. En una ullada, resulta evident que la mar no es troba precisament en un estat que convide a banyar-se, i entrar en l’aigua resulta molt perillós. Xeraco, la platja Nord de Gandia, Daimús, Bellreguard, Guardamar de la Safor, Miramar i Piles impedixen, durant estes primeres hores de la jornada, el bany.

La prohibició ja es va mantindre durant tot este dijous i arranca igual hui, divendres. No obstant això, la previsió mostra una millora de l’oratge durant les pròximes hores i, encara que això no significa que automàticament es calme la mar i comence a canviar el color de les banderes, caldrà estar atent a través dels diferents canals que oferixen els ajuntaments per a conéixer la situació a cada moment.

La matinada ha sigut plujosa en alguns punts. La zona costanera amb més precipitació ha sigut Tavernes de la Valldigna, amb més de 26 litres per metre quadrat acumulats; a Oliva s’han superat els 11 i Gandia ha registrat entre quatre i cinc litres.

En l’interior, des de dijous, Vilallonga ha sigut el punt amb més precipitació acumulada, amb 70 litres per metre quadrat en el municipi; Rafelcofer n’ha registrat 54,8, i Potries, poc més de 34.