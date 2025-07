El veler encallat capta totes les mirades: “En 35 anys a Cullera mai havíem vist una cosa així”

El veler arrossegat ahir pel fort onatge fins a la riba de la platja del Racó de Cullera continua encallat enfront de la posta sanitària de Sant Antoni, en una zona habilitada amb hamaques i para-sols, fet que ha generat una imatge insòlita que ha suscitat la curiositat de veïns, turistes i banyistes.

La Guàrdia Civil manté la custòdia de l’embarcació a l’espera que els organismes competents, en coordinació amb Capitania Marítima, determinen quina serà la millor actuació per a procedir a la seua retirada. Segons ha pogut saber Levante-EMV, en estos moments es plantegen dos opcions: reflotar el veler mar endins, retornant-lo al seu hàbitat natural, o bé remolcar-lo fins a terra ferma per a una inspecció tècnica més exhaustiva que permeta valorar els danys que puga haver patit durant l’incident.

El patró, de nacionalitat francesa, ha col·laborat en tot moment amb les autoritats. El navegant havia fondejat en la badia de Cullera per a resguardar-se del temporal durant la seua travessia pel Mediterrani, sense imaginar que la mar de fons acabaria espentant l’embarcació fins a l’arena.

El veler, este matí, davant del lloc d’hamaques i para-sols en la platja / Levante-EMV

A mesura que avança el matí, la presència del veler encallat ha anat atraient nombrosos curiosos, especialment entre els qui passegen per la riba malgrat el mal estat de la mar. Molts no han dubtat a fotografiar l’escena, que contrasta amb l’estampa habitual d’una platja que en estes dates acostuma a estar plena de para-sols, jocs i banyistes relaxats.

Turistes sorpresos

Entre els testimonis del succés, Mari Carmen, de Càceres, que es troba de vacacions amb el seu fill, afirmava: “És una situació nova que ens permet tindre un record diferent de la nostra estada a Cullera. No tots els dies es veu una cosa així”.

Per la seua banda, Luis i Eva, una parella arribada des de Madrid, mostraven la seua sorpresa: “Ens resulta curiós que, amb totes les tecnologies actuals, es produïsquen situacions com esta. Imaginem que l’estat de la mar es podria haver previst i buscat refugi en un port pròxim”.

Des d’una perspectiva local, Lluís, veí d’Algemesí, expressava la seua sorpresa: “Amb la família fa més de 35 anys que estiuegem a Cullera durant els tres mesos d’estiu i mai havíem viscut una situació com esta”.

El veler, de grandària mitjana i visible des de bona part del passeig marítim, s’ha convertit en una estampa cridanera per als qui es troben gaudint de les seues vacacions en la localitat. En plena temporada alta, el succés ha alterat momentàniament la tranquil·litat de la badia i s’ha convertit en el comentari del dia entre veïns i turistes.

En definitiva, una postal inusual i un fet extraordinari que, si bé no ha causat danys personals, sí que ha donat lloc a un episodi peculiar que molts recordaran com a part del seu pas per Cullera.