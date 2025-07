Compromís carrega contra la Gran Fira de València: “S’ha convertit en un míting polític”

S’esperava una avaluació altament crítica de la Gran Fira per part de Compromís, i la coalició ha respost a les expectatives: “Cutrefira. Ni gran, ni Fira, ni de València”, són algunes de les expressions del que consideren un programa que ha anat a pitjor, “perquè ha desaparegut completament aquella Fira que vam fer que era per a tots els gustos”. I posats a saldar vells deutes, “amb un gasto infinitament major que quan el PP mateix parlava de balafiament”, i saldat, a més, amb un resultat “pobre d’afluència”.

S’han quedat Pere Fuset i Papi Robles a gust amb les crítiques: “L’única vegada que la Fira ha sigut notícia és per l’actuació de Los Meconios”. El seu diagnòstic general és que l’actual equip de govern “vol la cultura per a fer el major gasto i el més fosc possible i erradicar la cultura valenciana”.

Censura i falta de diversitat

Un dels aspectes més criticats: “La censura. La dels artistes valencians, apartats per cantar en valencià”. Un altre: “La diversitat. El que nosaltres vam fer era un programa per a totes les sensibilitats, per a tots els públics. I això ho diu una alcaldessa que es vanagloria que en esta ciutat cap tothom”.

A partir d’ací han enumerat els elements que han desaparegut, més enllà d’eixe o aquell grup: “S’han carregat la Nit a la Mar, la Nit del Folk, el Cant al Ras, el programa de la Universitat, amb les serenates, l’Orgull de Nit, la Ruta del Carme, el festival Polirítmia, concerts d’emissores de ràdio… Fins i tot els Gegants i Nanos!”.

La història del rètol

Però si alguna cosa li fa mal a Compromís és “el rètol, un simple rètol, que posava Gran Fira de València, que és de propietat municipal, que estava tot el mes en la plaça de l’Ajuntament i que l’únic que havien de fer era traure’l. Però, clar, estava en valencià”.

Cartell crític de Compromís, amb el rètol descartat / Ajuntament Vlc

“Francisco i Los Meconios”

“El que queda d’aquell festival plural és una caricatura, amb un programa ranci”. Més exemples: “De tots els concerts gratuïts que s’oferien, només n’han quedat dos: el de Francisco en la plaça de la Mare de Déu i el de Los Meconios, per 18.000 i 14.000 euros, eixe grup que s’encarrega en les seues lletres d’insultar les dones, el col·lectiu LGTBI i, simplement, els valors progressistes. En definitiva, ho ha convertit en un míting. L’any passat, El Novio de la Muerte; enguany, Los Meconios”.

Pirotècnia, bé, amb peròs

Salven de la crema els focs artificials, però amb objeccions: “S’ha fet poca comunicació, i, per consegüent, l’afluència, llevat d’excepcions, ha sigut discreta. I el pitjor és que es continue evitant el Piromusical de la Marina, que és l’esdeveniment que més gent portava a l’any al port, i que demostra que la Marina s’està convertint en un espai privat, no per a tots els públics”.

“Exercici de cinisme”

I després hi ha la qüestió econòmica, amb la qual Fuset salda vells deutes fins i tot de l’època de Félix Crespo com a regidor d’oposició en Festes. “És un exercici de cinisme, ells que parlaven de balafiament i ‘contractes a dit’ quan invertíem un milió d’euros. Ara ells han gastat 1,8 milions, dels quals la mitat són eixos contractes menors que tant injuriaven. I, a més, amb molts menys actes”.

En definitiva, Compromís considera que “la Fira només ha servit per a fomentar la cultura ultra. Sempre es diu que si una cosa funciona, no la canvies o millora-la, però ha sigut el contrari. La Fira és, ara, un espai a on la cultura no té cabuda”.