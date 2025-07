La Generalitat avança en la recuperació de depuradores afectades per la dana del passat octubre

La dana del mes d’octubre passat va afectar greument les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de València. Un incident que durant un temps va provocar que el llit del Túria emetera males olors. Però la Generalitat ha iniciat la fase final de recuperació de les 123 EDAR mitjançant l’execució de contractes d’emergència que estan permetent escometre les obres de reparació amb la màxima rapidesa possible. Estes actuacions naixen del marc del pla Recuperem València i han suposat una inversió de 65 dels 100 milions d’euros que plantejava el programa.

13,8 milions d’euros per a recuperar l’EDAR

Una de les depuradores més afectades per l’avinguda va ser la de Quart-Benàger, que servix en els municipis d’Alaquàs, Aldaia, Manises, Mislata, Quart de Poblet i Xirivella. Per a la seua recuperació s’han destinat 13,8 milions d’euros dels 65 invertits fins a la data. Esta instal·lació compta amb un sistema de sanejament que inclou més de 25 quilòmetres de col·lectors, quatre estacions de bombament i una comporta motoritzada, que canalitzen les aigües cap a l’EDAR situada a Xirivella. El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, s’ha desplaçat allí per a conéixer el progrés de la recuperació.

El conseller de Medi Ambient, Martínez Mus, visita l’EDAR Quart Benàger / GVA

L’avinguda del mes d’octubre passat va deixar totalment fora de servici l’EDAR de Quart-Benàger i més depuradores es van veure danyades. Com a resposta immediata, “es va activar un pla d’emergència per a posar en funcionament provisional el sistema elèctric i reiniciar el pretractament”, ha destacat Martínez Mus. L’edifici de control, el laboratori i les instal·lacions del personal van resultar seriosament afectats, així com la majoria dels equips electromecànics que actualment “estan sent substituïts igual que tot el sistema elèctric i de governança”.

El subministrament a Alaquàs, Aldaia, Manises, Mislata, Quart de Poblet i Xirivella es va recuperar a principis del mes de juliol, concretament el dia 5, i el tractament ja es fa de manera completa. Això sí, de manera alternativa a l’habitual es fa a través de la cloració de l’aigua, però “té una reutilització completa”, ha assenyalat el conseller.

Actuacions ja executades

Durant estos mesos s’han anat recuperant els processos de planta. A principis d’enguany es van reactivar el pretractament i el procés biològic, i es va activar un sistema alternatiu de desinfecció que ha permés “aconseguir un abocament zero al llit del Túria i la reutilització de l’aigua per a reg”, ha destacat el conseller. Este sistema es mantindrà operatiu fins a la instal·lació dels nous equips de desinfecció ultraviolada.

Altres estacions recuperades

Actualment, tant el cabal d’entrada com els paràmetres d’abocament es troben dins dels límits autoritzats. A més, s’han reparat les estacions de bombament de Quart i Túria, i s’ha revisat tota la xarxa de col·lectors mitjançant un robot càmera, que ha confirmat el seu bon estat.

Martínez Mus ha assenyalat que, amb la recuperació de l’EDAR Quart-Benàger, “ja estan en funcionament la gran majoria d’infraestructures de depuració afectades en tot el territori. En el que queda d’estiu aniran completant-se fins a arribar al 100 % de la capacitat de depuració en els pròxims mesos”, ha assegurat.