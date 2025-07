Les enquestes i l’informe de la Guàrdia Civil donen un respir a Mazón

El president de la Generalitat i líder del PPCV, Carlos Mazón, participa este matí en una reunió del Comité Executiu Nacional del partit, en el qual els focus no apunten sobre el Palau de la Generalitat. Amb el PP en “mode electoral” (el seu número dos, Miguel Tellado, està recorrent les autonomies, inclosa la valenciana, amb l’acte d’Alacant del passat divendres), algunes enquestes publicades este dilluns reforcen la confiança dels populars en un avançament electoral la pròxima tardor, malgrat que la Moncloa ho rebutja per complet. Tot això malgrat el soroll dels últims dies amb la dimissió de la popular Noelia Núñez per falsejar el seu currículum o la investigació judicial per corrupció entorn de Cristóbal Montoro.

Mazón s’ha desplaçat este matí a la reunió del carrer Génova i se li ha vist relaxat a la seua arribada, somrient amb els seus companys. No s’ha detingut a fer declaracions davant dels mitjans de comunicació. Mazón ha fet broma fins i tot amb Ester Muñoz, la nova portaveu del PP en el Congrés dels Diputats, davant de la qual s’ha quadrat militarment. La nova referent de Feijóo en el Congrés és considerada molt coneixedora de la vida orgànica i del Consell de la Generalitat.

A pesar que la seua situació dista molt de l’ideal (seguixen les manifestacions, les enquestes sobre la seua valoració personal són negatives i persistixen els incidents en la seua agenda pública), el futur de Mazón ha deixat de ser (ara) un tema de debat, en uns moments en què Sánchez suporta tota la pressió.

La tesi de l’apagada

Quan s’acosten els nou mesos de la mortal riuada (228 víctimes mortals), en Presidència de la Generalitat admeten que el recent informe de la Guàrdia Civil (Informe sobre cronologia i anàlisi de desbordaments en relació amb les víctimes de la dana) suposa un respir. El veuen com un aval a la seua posició en estos nou mesos. Per primera vegada des que la instrucció judicial de la dana en el jutjat de Catarroja va prendre velocitat de creuer, Mazón troba un informe (que no siga de part) que reforça la seua tesi: l’actuació del Consell d’eixe dia va estar condicionada per la falta d’informació dels organismes estatals, en concret la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). El document de la Guàrdia Civil assumix la tesi de l’apagada informativa per la falta de correus específics respecte a la crescuda del Poio en les hores crítiques de la riuada del 29 d’octubre.