Les peticions de Corberán després del fitxatge de Copete

Després de les arribades de Dani Raba, Julen Agirrezabala i José Copete, Carlos Corberán té clar el nombre de jugadors que vol, i, sense eixides importants d’ací a final d’estiu, encara demana fins a sis fitxatges com a mínim per a una plantilla òrfena en moltes demarcacions i amb una rotació molt fluixa en unes altres.

En primer lloc, la davantera seguix sense rebre el caràcter prioritari que mereix, tenint en compte que l’entrenador només pot comptar amb Hugo Duro després de les eixides d’Umar Sadiq i de Rafa Mir. Davant d’estes baixes, Corberán vol que el club fitxe dos davanters, i esta setmana, de fet, va sol·licitar un esforç per Borja Iglesias, encara que la inacció del club dona avantatge al Celta de Vigo. L’equip va tindre molts problemes en atac el curs passat i necessita sumar qualitat en els metres finals.

En atac, Corberán no només ha demanat fitxatges per a jugar en l’àrea, sinó també per a millorar la generació d’ocasions. És per això que ha demanat el fitxatge d’un extrem que aporte a l’equip un major desequilibri. No compta amb Sergi Canós i en el seu lloc vol que arribe un futbolista nou.

Iván Jaime seguix en l’agenda

Corberán també ha demanat el fitxatge de dos migcampistes. Hugo Guillamón està descartat i el seu pivot titular, Enzo Barrenechea, va finalitzar la seua cessió i va deixar un buit molt gran en la sala de màquines. Davant d’esta situació, el de Cheste necessita dos jugadors nous. El primer podria ser Nico Fonseca, amb el qual hi ha negociacions avançades i en bona sintonia amb Club León, però continuaria sol·licitant l’arribada d’un jugador més.

Mentres, segons va apuntar el diari portugués A Bola, el València CF pretén el fitxatge d’Iván Jaime, tot i que roman a l’espera d’esdeveniments. El Porto ja li ha transmés al futbolista que no compta amb els seus servicis. És més, l’equip portugués no només l’ha posat en la rampa d’eixida, sinó que no li ha assignat dorsal per a la pretemporada.

Li agradaria un altre central més

En defensa, finalment, Corberán no es conforma amb el que té… Perquè és insuficient. Firmat Copete, a l’entrenador li agradaria que Eray Cömert isquera i que arribara un altre central en el seu lloc per a tractar d’esmorteir l’eixida del jugador a qui més minuts va donar (Mosquera), però està per veure si finalment li toca confiar en el suís com a quart central per a la saga.