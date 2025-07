Manises subvenciona la col·locació de ceràmica en les façanes

L’Ajuntament de Manises concedix ajudes per a la instal·lació de ceràmica local en façanes i rètols de comerços, tant en domicilis particulars com en comerços, amb la finalitat de millorar la imatge urbana i promoure l’ús i la conservació de la ceràmica produïda per artesans, artesanes i empreses locals. Esta subvenció compta amb un import de 15.000 € per a l’any 2025.

Segons paraules del regidor de Promoció de la Ceràmica de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, “esta iniciativa tracta de recuperar el gust de posar ceràmica tant en les retolacions com per a embellir les cases maniseres com es feia tradicionalment”. “A més, amb esta proposta també fem costat als i les ceramistes de la nostra localitat i aconseguim que es mantinga el nostre llegat”, ha afegit Morant.

Com a màxim, el 50 % del cost total

L’import de la subvenció serà, com a màxim en tots els casos, del 50 % del cost total de l’obra, sense que la subvenció puga superar els 800 euros en el cas de la retolació ceràmica, o els 1.000 euros en el cas de muntants.

El termini per a la presentació de sol·licituds ja està obert i estarà disponible fins a esgotar la dotació pressupostària de l’any 2025 o fins al 31 de desembre de 2025, el que ocórrega primer.