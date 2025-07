El mar Roig frena els grans ports espanyols mentres que el de València creix

Els ports espanyols van moure poc més de 275,4 milions de tones en el primer semestre de l’any, la qual cosa va suposar un descens del 3,1 % respecte al mateix període de 2024, segons les dades provisionals de Ports de l’Estat. Una situació que contrasta amb l’augment dels moviments de contenidors del port de València, així com el de Castelló. L’organisme dependent del Ministeri de Transport que tutela els grans recintes d’interés general d’Espanya constata que els tràfics portuaris del primer semestre reflectixen una “correcció” després d’un 2024 de “forts augments conjunturals”, que se sumen a l’estancament del comerç mundial del qual ha alertat l’Organització Mundial del Comerç (OMC), efecte de la inestabilitat geopolítica i la incertesa en les polítiques econòmiques globals.

Àfrica

Amb tot, l’emplaçament marítim valencià ha mogut 2.833.919 TEU (unitat de contenidor de vint peus o sis metres de longitud) fins a juny, la qual cosa representa un 2,38 % més que en el mateix període respecte a 2024 gràcies a l’impuls de la Xina i els Estats Units. Per tant, eixe tràfic de mercaderies d’importacions i exportacions a través dels molls de Valenciaport continua creixent. Eixe impuls ha servit per a equilibrar la baixada en els contenidors en tràfic, que continuen augmentant en ports del nord d’Àfrica, com Tànger-Med.

Mentres, el port de Castelló ha tancat el primer semestre de l’any amb increments en tots els tipus de tràfic de mercaderies, consolidant la seua tendència positiva enfront del descens generalitzat en el sistema portuari espanyol. En total, PortCastelló ha mogut un 5,9 % més de mercaderies que en el mateix període de l’any anterior

Contenidors

A tot Espanya, els contenidors van registrar un augment del 0,5 % respecte al mateix període de 2024, amb 9,1 milions de tones. Es manté la tendència a la baixa dels TEU en tràfic (-4,3 %) registrada des que va començar 2025, corregint part del fort impuls registrat en 2024 (+15,1 %) pel canvi de rutes derivat de la inestabilitat en el mar Roig. El primer semestre confirma la creixent fortalesa de l’import-export (+7,8 %) en els ports espanyols.

El trànsit ro-ro (sobre rodes) va créixer un 2,8 % fins als 38,2 milions de tones. El nombre de vaixells mercants pels ports espanyols va disminuir en la primera mitat de 2025 un 1,1 % respecte al mateix període de l’any anterior, amb un total de 78.173 unitats, i l’arqueig brut es va incrementar un 0,6 %. D’altra banda, el trànsit de passatgers va augmentar fins a juny un 7,8 % en relació amb el mateix període de 2024, fins a superar els 17,7 milions de moviments.