Un xic de 19 anys patix ferides greus en un ull al xafar-lo una vaqueta en els bous al carrer de Benitatxell

Un xic de 19 anys de Quatretonda ha patit lesions greus en un ull al xafar-li la cara una vaqueta en la segona sessió de la nit de divendres dels bous al carrer del Poble Nou de Benitatxell.

El bou, de la ramaderia Benavent, li va xafar la part dreta de la cara i, en concret, l’òrbita ocular. El jove va patir el trencament d’un os de la cavitat ocular i l’esquinçada d’un múscul, així com una ferida oberta.

Evolució favorable

Els servicis sanitaris i el metge el van atendre ràpidament. El van traslladar d’urgència a l’Hospital de Dénia, a on el jove seguix ingressat. De fet, este cap de setmana, els facultatius l’han operat per a reconstruir-li l’òrbita ocular i salvar-li l’ull. Evoluciona favorablement i els metges confien que no patisca seqüeles en la visió.

En la primera atenció i l’evacuació del ferit van intervindre també la Policia Local i Protecció Civil, que estan realitzant servicis preventius i de seguretat durant totes les festes de Benitatxell.