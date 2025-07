La zona dana reclama més celeritat en la reconstrucció nou mesos després

Ponts per reconstruir, sistemes d’aigua per reformar, carreteres per reobrir. Queda molta faena en la zona zero de la dana i els ajuntaments ordenen les seues prioritats. El ritme és lent. Després de nou mesos de la riuada del 29 d’octubre, els municipis de la zona zero estan fent front a múltiples tasques de reconstrucció que engloben diferents àrees com la mobilitat, les instal·lacions esportives i culturals i els centres escolars.

En alguns casos, com el dels municipis de l’Horta, els ponts sobre el barranc de Poio són el més urgent, per a connectar les diferents zones de les localitats. En uns altres, com els dels pobles de la Serrania, són les comunicacions per carretera o camins la principal prioritat. Mentres, Utiel o Chiva comencen la reconstrucció de barris sencers devastats, com San Isidro, La Fuente o El Mercado, en el primer, o el nucli urbà que creua el Poio, en el segon.

Reclamen celeritat

Els alcaldes i les alcaldesses coincidixen que s’està treballant. Quasi totes les actuacions estan començades, i les que no ho faran després de l’estiu. Però la quantitat de treball és ingent, i poques obres es donen, nou mesos després, per concloses. Els responsables municipals agraïxen que les diferents administracions —Diputació, Generalitat, ministeris— estiguen treballant, però es mostren “preocupats”.

Després de l’estiu, vindrà la tardor, i, amb esta, el record de la catàstrofe i la por al fet que puga repetir-se una altra dana. Per això, entre les actuacions que més urgixen estan les obres hidràuliques, sobretot les d’emergència. Les que puguen contindre l’avanç de l’aigua i protegir els municipis, però també l’eixamplament de barrancs i la restauració d’infraestructures.

Respecte a la mobilitat, els municipis més afectats de la zona zero a l’Horta són Paiporta i Picanya, que compten amb múltiples ponts i passarel·les sobre el barranc de Poio. A Paiporta han començat les obres de la passarel·la Convent (1,7 milions d’euros), el Pont Nou i el pont de la carretera CV-406.

Tant el consistori de l’ara alcalde Vicent Ciscar com el Ministeri de Transports afirmen que estes tres infraestructures estaran finalitzades a finals d’any o principis de 2026. Una vegada estiguen acabades, l’alcalde ha confirmat que es durà a terme la rehabilitació del Pont Vell, un pont que l’any que ve complirà 100 anys i que s’ha d’adaptar a les normatives vigents.

Actualment, este és l’únic viaducte que connecta les dos parts d’un municipi separat pel barranc i s’ha convertit en imprescindible per a la mobilitat dels vianants, sobretot per a aquells que van de la part més antiga a la més nova de la localitat, que inclou servicis com l’estació de metro d’FGV, una altra de les grans infraestructures que ja s’ha recuperat, o l’ajuntament.

Al poble veí, Picanya, hi ha dos passarel·les en construcció, Poeta Ángel González (2,1 milions d’euros) i Maria Cambrils (1,9 milions d’euros), així com els ponts del carrer València i de la travessia de Diputació. Totes les passarel·les i ponts s’estan reconstruint amb nous criteris que augmenten la resistència de les infraestructures i la seua capacitat hidràulica davant de futures riuades.

Quant a les obres municipals assumides per la Generalitat, aproximadamente mig centenar, el conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, va assenyalar ahir, en una entrevista en Europa Press, que “totes estan ja en execució” i “estaran acabades o pràcticament” a l’estiu. Mus va assegurar que el seu departament “ha destinat ja 600 milions d’euros a la reconstrucció en poc més de huit mesos. Si el 2 de novembre m’hagueren dit que hui estaríem com estem, no m’ho haguera cregut”.

Els col·legis, una altra prioritat

Una altra de les actuacions prioritàries en els municipis és la tornada dels centres educatius. Els més perjudicats i els que més tard tornaran són aquells que han de derrocar-se per a construir-los de zero. La Conselleria d’Educació ha avançat que esta demolició es durà a terme en agost. En concret, es tracta de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el CEIP Orba del Parc Alcosa, el CEP Lluís Vives i l’escola infantil Ausiàs March, els dos a Massanassa, i, a la Ribera, el CEIP Carme Miquel (Algemesí). Tots ells van patir danys greus a conseqüència de la riuada. En este sentit, l’abast de la intervenció a realitzar per a garantir la seguretat de les persones usuàries fa necessari el seu enderrocament i reposició íntegra.