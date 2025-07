Algemesí convertirà els edificis municipals en refugis davant de situacions d’emergències

L’Ajuntament d’Algemesí avança a poc a poc en la reconstrucció del municipi nou mesos després de la tràgica dana del passat 29 d’octubre. El consistori treballa en perspectiva de resiliència per a protegir la ciutadania en el cas que es produïsca un episodi similar.

Central de la Policia Local d’Algemesí en una imatge d’arxiu / V. M. P.

Entre les diferents mesures proposades, Algemesí projecta transformar els edificis municipals en refugis davant d’emergències per a protegir els veïns i les veïnes. “Volem transformar-los perquè, si es produïx un episodi similar, la gent hi puga acudir si no es troba segura en la seua vivenda”, ha avançat a Levante-EMV l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis.

El consistori concep tots els edificis municipals, que actualment es troben en obres després dels danys de la riuada, com a “refugis d’emergència” com a mesura per a garantir la seguretat de la ciutadania. En paraules de l’alcalde, “si es produïx una situació de risc, la ciutadania que estiga en un lloc pròxim seria evacuada a un edifici pròxim, per la qual cosa es planteja en tots els edificis de la localitat de manera que tinguen un lloc al qual acudir”. “Són infraestructures que s’obrin durant un horari limitat, però les hem replantejades amb una perspectiva antiinundació, perquè la població estiga en un lloc més segur que a on es troba”, insistix.

Algemesí ja va anunciar que tornava a implantar el servici de megafonia municipal per a alertar la població. Així, a través d’este canal, el consistori podria comunicar a la ciutadania que hi ha una situació de risc i esta podria ser evacuada a un lloc pròxim. Com ja va informar este diari, els megàfons se situaran en diversos punts del municipi i estaran instal·lats en una altura elevada perquè puguen funcionar en el cas que es visca una inundació similar. El consistori ha destinat a això prop de 35.000 euros.

Edificis en altura

L’Ajuntament d’Algemesí ja ha presentat al Govern d’Espanya les memòries de reconstrucció de les deu infraestructures municipals danyades per la riuada. En la majoria d’estos edificis, el consistori ha redissenyat els treballs per a previndre danys en el cas que es produïsca una situació similar.

Les dependències municipals, en la majoria de casos, s’han elevat o s’han traslladat a plantes més elevades, com és el cas del futur CEIP Carme Miquel al Raval, que estarà a més d’un metre d’altura. Per la seua banda, els quadros elèctrics, les bombes o els aires condicionats que es trobaven en soterranis o plantes baixes també es traslladaran a zones més elevades. El consistori també situarà en zones més elevades els arxius municipals

A més, el consistori ha projectat barreres antiinundacions en alguns edificis com el centre de dia. En el cas de les infraestructures situades en el barri del Raval —el més colpejat per la tragèdia a causa de la seua proximitat al riu Magre—, també s’escometran estes mesures de prevenció, ja que l’alcalde assenyala que “no hi ha terrenys per a desplaçar les infraestructures, però els projectes comptaran amb totes estes garanties”.

Estes mesures comportaran que els edificis municipals es convertisquen en zones segures per a la ciutadania.