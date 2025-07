El comerç de Gandia es trasllada a la platja amb la iniciativa “Botigues a la Mar”

El Departament de Comerç de l’Ajuntament de Gandia organitza una nova activitat amb l’objectiu d’acostar el comerç local als visitants i turistes que gaudixen de la platja durant la temporada estival. Es tracta de “Botigues a la Mar”, una jornada que tindrà lloc el dissabte 2 d’agost en l’encreuament entre el carrer Vicente Calderón i el Passeig Marítim, en horari de 19:00 a 00:00 hores.

La regidora de Comerç, Elena Moncho, ha explicat que esta iniciativa permetrà a 16 comerços de la ciutat exposar i vendre una cuidada selecció de productes de moda i complements, que destaquen per la seua qualitat i estil. “Volem acostar el comerç local a totes aquelles persones que, per diverses raons, no solen desplaçar-se al centre de la ciutat”, ha assenyalat Moncho. “És una manera de donar a conéixer l’àmplia i variada oferta comercial de Gandia en un entorn incomparable com és la nostra platja”.

Per la seua banda, la regidora de Turisme, Balbina Sendra, ha recordat que esta acció s’emmarca dins del programa “Gandia al Mar”, una iniciativa que busca traslladar a primera línia de platja el millor de la ciutat. “Durant l’estiu portem activitats culturals, festives i ara també comercials, amb l’objectiu de dinamitzar la platja i mostrar als visitants tot el que oferix Gandia durant la resta de l’any”, afirma Sendra.

Les dos regidores han coincidit a assenyalar que “Botigues a la Mar” és una proposta que no només reforça l’estratègia de promoció turística de Gandia, sinó que també impulsa el comerç de proximitat, oferint una experiència única tant per a residents com per a visitants, i sempre amb els millors preus.