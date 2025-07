José María Ángel va falsificar el seu títol per a convertir-se en funcionari, segons l’Agència Antifrau

L’Agència Valenciana Antifrau ha dut a terme una investigació en la qual conclou que el delegat del PSOE per a la reconstrucció de la dana del 29-O va aconseguir un lloc fix en l’Administració després de presentar un títol fals de diplomat en Arxivística i Biblioteconomia per la Universitat de València. Segons avança el diari El Mundo, Antifrau denuncia que en 1985 va entregar una fotocòpia d’una diplomatura que no va acabar per a accedir a un lloc de funcionari en la Diputació de València.

L’informe d’Antifrau sosté que el títol no consta en el Servici General de Titulacions Acadèmiques i, a més, assenyala que a la Universitat de València li consta que va estar matriculat, però que no va finalitzar els seus estudis.

Fonts de l’entorn de José María Ángel assenyalen que no ha falsificat cap títol per a accedir a la funció pública, i que va ingressar en la Diputació de València per mitjà de dos processos, que va superar, en els quals va acreditar les exigències administratives que incloïen les convocatòries.

José María Ángel Batalla (València, 1956) és actualment comissionat del Govern central de Pedro Sánchez per a la dana i president del PSPV des del 2 de febrer d’enguany. Va ser alcalde de l’Eliana del 1997 al 2015, senador territorial entre 2011 i 2015, i, durant les dos legislatures del Consell del Botànic, màxim responsable de Seguretat i Resposta a les Emergències. Va ser el que va introduir en la Comunitat Valenciana el sistema EsAlert de missatges massius davant d’emergències en 2023.