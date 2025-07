Novena manifestació contra Mazón: tot el que has de saber

L’objectiu és el mateix: exigir la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la riuada del 29 d’octubre. No obstant això, és la novena manifestació i inclou elements nous que no passen desapercebuts. D’entrada, la marxa es trasllada a la zona zero. La protesta serà a Catarroja, un dels municipis més colpejats per la tragèdia i a on, a més, es continuarà amb la labor judicial sobre les morts del 29-O després que s’haja ordenat la tornada des de la Ciutat de la Justícia al tribunal de Catarroja després de la seua rehabilitació.

La cita començarà a les 19 hores en el parc de les Barraques de Catarroja, a on l’organització (Acord Social Valencià) retrà homenatge a les víctimes de la barrancà i a les persones solidàries que consistirà a plantar una olivera mentres pren forma un mural commemoratiu.

Després dels actes commemoratius, la comitiva partirà des del parc de les Barraques fins a la plaça de la Llotgeta de Catarroja, a on es faran els parlaments (de les famílies de les víctimes i dels comités locals d’emergència i reconstrucció). Finalment, i com a acompanyament, tindran lloc les actuacions musicals de Pau Alabajos, Miquel Gil, La Maria i Tomás de los Santos.

Des de l’organització, a més, han elaborat un vídeo en el qual expliquen què és l’Acord Social Valencià i conviden la ciutadania a participar en la novena manifestació després de la tragèdia, que serà, però, la primera en la zona zero.