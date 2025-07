Reflotar el gran veler encallat a Xàbia va per llarg

Va encallar en una mala vesprada (mala vesprada de mar), però reflotar-lo són figues d’un altre paner. No es farà d’un dia per a un altre. El gran veler encallat a Xàbia dijous passat, quan el temporal el va arrancar de la boia d’amarrament de la cala del Tangó (boies col·locades per la Conselleria en la reserva marina del cap de Sant Antoni) i el va arrossegar fins a la costa de roques del Primer Muntanyar, encara romandrà dies i potser setmanes embarrancat.

El propietari, que és polonés, ja ha contactat amb l’empresa Kraken Treballs Marítims, radicada a Pego i que en altres estius ja va portar a port un impressionant iot de 19 metres d’eslora que va naufragar en la platja de la Barraca o una embarcació d’esbarjo encallada en la cala del Francés. La firma coneix les dificultats de la costa de Xàbia, costa estarrufada d’esculls.

El gran velero encallado en Xàbia es un imán: atrae a remolinos de turistas / A. P. F.

L’amo i els treballadors de Kraken van inspeccionar ahir este veler de més de 15 metres d’eslora. Es van cerciorar que el casc està d’una peça i no patix vies d’aigua. És sorprenent que esta gran embarcació no mostre danys de gran importància després que dijous les ones la sacsaren violentament.

Reflotar-lo és una empresa complicada. L’embarcació no es pot traure per terra. A este litoral no poden accedir les grues. Entre la carretera del Muntanyar i el punt a on està el veler encallat hi ha un bon tros. A més, esta costa, de peculiar configuració, ja que des d’època romana fins a 1967 va ser pedrera de pedra tosca, està protegida. Les roques de la duna fòssil (duna formada en el Quaternari, fa 100.000 anys) semblen tallades a ganivet. Eixa forma li l’ha donada la tradicional extracció dels carreus de tosca. La seua flora és única. Ací germinen dos endemismes de la Marina Alta, el Limonium interjectum i el Limonium scopulorum. Del primer només hi ha una població botànica documentada en el món i és ací.

Així les coses, retirar el veler per terra és un impossible. S’ha descartat.

L’empresa Kraken el reflotarà i el retornarà a la mar. Però el primer tram de riba (el mesolitoral) és d’escassíssim calat. Només hi ha poc més d’un metre de profunditat. Ací l’embarcació toca fons. I un vaixell amb grua no pot acostar-se.

Permisos de Capitania Marítima i Costes

Els especialistes estudiaran ara a fons les solucions que eviten danyar el casc i que no causen impacte en este fràgil litoral. I no és arribar i posar-se a treballar. Ara cal redactar un projecte de reflotament i demanar les autoritzacions pertinents a Capitania Marítima i la Direcció General de Costes. Va per llarg.

Mentres, el veler s’ha convertit en una atracció turística. És un imant. Hi ha remolins de turistes. Es fan selfies. És la foto de l’estiu. L’embarcació, de més de 15 metres d’eslora i que va encallar sense patir aparents grans danys, exercix un magnetisme insuperable. Este litoral és, a més, bellíssim. Els turistes trien perspectiva: foto amb la proa del veler just darrere d’ells i, al fons, el cap de Sant Antoni (una gran mola de pedra) o foto a popa i, al fons, el triangle del Cap Prim.

I després de segur que hi ha mil curiosos que s’acosten a seguir l’operació de reflotament. Serà un espectacle d’allò més entretingut. Quan hi ha incendis o altres catàstrofes sempre acudix una legió de turistes àvids per veure amb els seus propis ulls el desastre. En este cas ocorre el mateix. És una calamitat de menor calat, però les maniobres per a traure l’embarcació atrauran, de segur, un grapat de “desqueferats”. En l’estiu i les vacacions cal buscar passatemps.