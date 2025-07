Veïns del Canyamelar denuncien les molèsties i la insalubritat que generen unes obres d’apartaments

L’Associació de Veïns del Cabanyal ha denunciat les pèssimes condicions en les quals es veuen obligats a viure els residents dels carrers Arquitecte Alfaro i Mariano Cuber, al Canyamelar, a causa de les obres en curs. Estos treballs s’estan duent a terme amb l’objectiu de “construir apartaments turístics”, cosa que causa molèstia entre les persones del barri, ja que no “gaudiran” dels resultats, però sí que estan patint el “desastrós” procés.

“Enfonsament de les voreres i problemes de filtracions en els garatges”, “danys estructurals greus”, “clevills en les finques” i “l’abandó per part d’Ajuntament de València” són alguns dels problemes que denuncien els residents del barri del Canyamelar. Estos asseguren haver comunicat en “múltiples” ocasions les “incidències en la via pública a l’Ajuntament”, però “este tanca l’orella”. A més, també es queixen que hi ha “fins a tres cotxes abandonats entre els números 36 i 40, sense ITV en vigor i un d’estos vandalitzat”. Això, sumat al gual de l’obra, està fent que “les places per a aparcar en este carrer estiguen ocupades pràcticament íntegrament”. “No es pot aparcar, perquè el gual de l’obra ocupa quasi tots els buits del carrer i els pocs que hi ha estan ocupats per cotxes abandonats. Malgrat haver-ho comunicat, l’Ajuntament no fa res”, manifesta Ana, una veïna de la zona.

Mur de la zona en pèssimes condicions / Germán Caballero

Així mateix, els veïns afirmen que els camions “han doblegat aparcabicis a l’impactar contra estos” i “han arrancat la majoria dels fanals del carrer”. A esta degradació dels vehicles de l’obra “se suma un altre projecte d’un bloc d’apartaments turístics, que havia de ser un aparcament en altura dins del PAC”, però “l’actual equip municipal va renunciar al concedir la llicència de construcció del bloc”. Estos treballs estan ocasionant la caiguda de rebles d’un mur contigu que es troba en molt mal estat: “Saps quan faran cas? Quan caiga i faça mal a algú. Però ja serà tard”, sosté Juan, també veí del carrer, que demana que es faça alguna cosa amb el mur.

Per este motiu s’ha telefonat a la Policia Local “en diverses ocasions”, segons comenten els veïns, que confirmen que no s’ha obert cap mena de sanció al propietari del mur ni a l’obra. “Paguem l’IBI igual que la resta de veïns i veïnes de València, no és presentable que l’Ajuntament ens ignore perquè hi haja obres en el carrer”, es lamenta Germán, un altre dels afectats. D’igual manera, “l’acumulació d’estris al voltant dels contenidors o la falta d’aigualeig i la brutícia del carrer, són problemes comuns en tot el barri”, segons l’associació veïnal.

Brutícia en els carrers del Cabanyal / Germán Caballero

Els residents exigixen que l’Ajuntament pose solucions a esta situació

“Els veïns demanem al Govern municipal i a la Policia Local actuar ja i retornar la dignitat a este carrer”, exigixen, i demanen que “s’ordenen els vehicles i les màquines industrials, que s’estenga una acta de totes les irregularitats en les obres que s’estan portant a cap i que siguen multades les empreses que estan destrossant-ho tot”. Sol·liciten també a l’Ajuntament de València que tinga en compte la saturació d’obres a l’hora de donar llicències a empreses, les limite i les controle de manera proactiva: “S’ha de controlar la situació per a deixar de viure com si això fora una pedrera de grava, en un carrer per a on passen xiquets i xiquetes i pot ocórrer un accident en qualsevol moment”.

Per a finalitzar, denuncien la “invasió bàrbara i sense control de fons d’inversió que s’han dedicat a comprar les parcel·les del Canyamelar”. Així mateix, expressen la seua preocupació per “l’expulsió veïnal del seu propi barri”, a on “es construïxen milers d’apartaments que són només per a especular, acaparar vivenda i portar més brutícia i massificació”, conclouen.