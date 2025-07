Bocairent restaurarà un dels seus principals símbols amb motiu del seu centenari

Dilluns passat, 28 de juliol, el saló de plens de la casa consistorial va acollir la presentació oficial del calendari d’activitats per a commemorar el centenari de la font de la plaça de l’Ajuntament. L’acte va comptar amb les intervencions de l’alcalde de Bocairent, Xavi Molina, i del dissenyador local Vicent Ramon Pascual, encarregat de crear el logotip i la imatge gràfica de la commemoració.

L’alcalde va destacar que “esta font s’ha convertit en un dels símbols locals, de manera que el segle de vida és una efemèride per a recordar i per a celebrar”. En este sentit, Molina va explicar que s’han impulsat dos accions principals: d’una banda, la restauració i posada en funcionament completa de la font, i, d’altra banda, l’organització d’una programació d’activitats.

El logotip creat amb motiu del centenari de la font / Levante-EMV

Quant a la intervenció sobre el monument, l’alcalde va assenyalar que el Taller d’Art i Restauració s’ha encarregat de la coordinació i l’assessorament. Es tracta d’una actuació tant exterior com interior, amb l’objectiu de garantir tant la conservació com la distribució de l’aigua. La inversió total de l’Ajuntament de Bocairent és de 25.000 euros i està previst que el projecte estiga finalitzat per a les pròximes festes d’estiu a Sant Agustí.

Respecte a la programació d’activitats, el primer aspecte que es va presentar va ser el logotip creat per Vicent Ramon Pascual. El dissenyador bocairentí va agrair la confiança i va explicar els detalls de la proposta. En concret, va destacar el fet d’haver generat una icona amb els elements més identificatius de la font i haver sumat la base del monument a la mateixa paraula font.

Finalment, Xavi Molina va detallar les activitats que faran present el centenari fins al mes de desembre. “Es tracta d’una programació que naix de les aportacions de persones i entitats locals i que abraça formats i públics diferents”, afegia. En concret, es duran a terme iniciatives pictòriques, fotogràfiques, expositives, de recopilació de testimonis… “La finalitat és mirar al passat per a explicar el present i, sobretot, llegar a les bocairentines i els bocairentins del futur la importància de símbols locals com la font de la plaça”, concloïa l’alcalde.