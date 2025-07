Camps llança el seu pols a Mazón amb una campanya per la majoria absoluta de 2027

En plena avinguda Maisonnave, cor comercial d’Alacant, Francisco Camps ha firmat, este dimecres, la seua tornada definitiva a la primera línia de la política valenciana. Ho ha fet amb un acte mesurat, simbòlic i envoltat de rostres coneguts del passat per a escenificar que no ha vingut improvisant ni espentat per les circumstàncies. Camps ha tornat amb un pla, amb un equip i amb el lema: “PP, majoria absoluta 2027”.

La seua presència, flanquejada, entre d’altres, pels exalcaldes Sonia Castedo (Alacant), Mercedes Alonso (Elx) i César Augusto Asencio (Crevillent), així com per l’exregidora alacantina Marta García-Romeu, busca la reactivació de vells aliats amb l’objectiu de recuperar el poder intern del PP a la Comunitat Valenciana i enviar el missatge directe a Carlos Mazón que hi ha alternativa. El passat 9 de juliol, en un acte a València, ja havia aclarit tots els dubtes: “Arreplegue el repte, vull tornar a ser el president del PPCV”. En eixe moment va arrancar la campanya de tornada. I este dimecres, a Alacant, s’ha confirmat.

“Este projecte és de la Comunitat Valenciana, però també té calat per a Espanya”, ha dit en referència a la seua proposta perquè el PP torne a les majories absolutes. No només en la regió. També, indirectament, en la Moncloa. “Quan vam guanyar per majoria ací, també ho vam fer a Espanya. En el 2000, amb Aznar, i en 2011, amb Rajoy. Ara toca donar-li-la a Feijóo”.

Al llarg de l’acte, Camps ha insistit en la seua “lleialtat absoluta” a les direccions nacional, regional i provincial del PP. No obstant això, la seua candidatura és, de facto, una esmena a la gestió interna de Mazón, a qui acusa, sense citar-lo, d’haver desatés l’estructura orgànica del partit. “El PP necessita una presència constant de militants en els carrers, les places i els pobles. L’esquerra té fundacions i associacions; nosaltres només tenim els nostres militants. I cal reactivar-los, com antany”. La seua crítica passa pel fet que el PP actual ha perdut múscul de base i Camps s’oferix com el líder capaç de retornar-li’l. Preguntat directament per si Mazón tindria lloc en el seu equip, ha contestat: “Vull liderar a tothom. Este és l’equip de tots. Soc un d’ells. Ens coneixem tots”.

Estructura organitzada

Al costat de Camps han comparegut Sonia Castedo, com a figura més visible de l’acte, i Inés Peiró, coordinadora de campanya. Els tres han insistit que ja tenen una estructura organitzada, amb 100 persones treballant per tota la Comunitat Valenciana, “vertebrant de nord a sud” el projecte que pretén capitalitzar el congrés del PPCV. “Tots treballem en el món privat, però ens mou la vocació política”, ha afirmat Peiró, abans d’afegir: “Este equip està en creixement i en moviment. Hi ha gent de Castelló, de València i d’Alacant”.

L’elecció d’Alacant no ha sigut casual. Camps l’ha justificada recordant que, com a president de la Generalitat, ja va traslladar el ple del Consell de manera periòdica a la ciutat. I perquè va ser a Alacant a on va celebrar la presentació de la seua candidatura a cap del Consell. “Si allò va eixir bé, açò també eixirà bé”, ha afirmat.

Un dels elements que més ha subratllat Camps és la participació de les noves generacions. “Més del 50 % de l’equip té menys de 40 anys”, ha explicat. I a ells els ha encarregat l’elaboració del futur programa electoral. No només com a picada d’ullet estètica, també com a estratègia política. “Són els que han de comprometre’s amb el present i el futur de la Comunitat Valenciana”, ha dit. “Vull que siguen ells els qui tornen a parlar del que tan bé ens ha funcionat”, ha afegit. Camps capitalitza l’experiència, però vol envoltar-se de joventut per a ampliar base.

Un dels missatges centrals de la seua intervenció ha sigut el paper de la militància. Camps vol recuperar els temps en els quals —segons les seues paraules— “hi havia seus del PP en cada carrer, en cada poble, amb molta vida”. Per a això proposa orde, sistema i presència territorial. “El meu partit ha de tornar al sistema de molta gent. Que qualsevol ciutadà puga acostar-se a una seu oberta”, ha indicat. “Abans érem 125.000 militants. Anhele tornar a guanyar per majoria absoluta, i això només és possible amb ells”, ha afegit.

Si bé encara no hi ha data per al congrés regional, Camps dona per fet des de la seua experiència com a “militant de més de 40 anys” que se celebrarà com a màxim d’ací a dotze mesos. “Ha de celebrar-se enguany o l’any que ve. És la gran esperança per a dinamitzar el partit”, ha afirmat. Calcula que, a molt tardar, serà abans de l’estiu de 2026, encara que també ha deixat caure que podria avançar-se: “En setembre probablement tindrem el calendari”.

Protagonisme de Sonia Castedo

L’exalcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo, ha assumit un paper protagonista en l’acte. Ha sigut ella qui s’ha encarregat de defendre la legitimitat del grup i s’ha desmarcat de les acusacions d’oportunisme després de la dana. “No és cert que hàgem aparegut ara. A Alacant vam començar la marxa fa més d’un any. Estem ací per a treballar pel PP”, ha assenyalat. Castedo ha negat tindre aspiracions personals: “No visualitze res. No vull ni ser alcaldessa una altra vegada ni un càrrec en la Diputació. Ací no estem per a repartir-nos càrrecs. Això eren uns altres temps”.

Interrogat per les aliances amb Vox, Camps s’ha mostrat prudent. “Tota aliança perquè governe el partit és vàlida. Però la meua obstinació és que no hàgem de dependre d’un altre partit. Vull tornar a les majories absolutes”, ha reiterat. Sobre la seua relació amb Feijóo, ha assegurat que la direcció nacional “coneix el projecte”. I ha afegit: “El nostre objectiu principal és que ens escolten els companys de partit”.

Camps no ha volgut parlar a penes del passat i ha buscat en cada frase remetre’s al futur. “Hem de preparar el discurs per a 2027”, ha repetit. “Cal redefinir les nostres línies polítiques”. Per a ell, el projecte no és una tornada nostàlgica, sinó una reconstrucció política que comença des de dins. La militància, els jóvens i el territori han sigut els tres eixos principals de la seua proposta. “Un partit ha d’anar agafat de la mà de la societat”, ha finalitzat.