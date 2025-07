Iberdrola firma un megacontracte amb Mercadona per a subministrar energia renovable durant una dècada

Iberdrola i Mercadona han ampliat la seua aliança amb la firma d’acords de compra d’energia (PPA) a llarg termini de més de 300 MW, associats a actius eòlics i solars, per als centres logístics i supermercats de la cadena de supermercats presidida per Juan Roig. Les dos companyies fa anys que treballen per a avançar en l’electrificació dels seus servicis. De fet, el grup energètic s’està encarregant del subministrament, de la posada en servici i l’operació de fins a 3.500 punts de recàrrega en 800 supermercats a Espanya i Portugal. La incorporació d’estos nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics representa un avanç significatiu en l’expansió de la xarxa pública de recàrrega.

Segons David Martinez, director de Clients Espanya d’Iberdrola, “la companyia fa anys que està treballant i incrementant les seues col·laboracions per a potenciar l’electrificació com la solució més eficient per a les empreses. Col·laboracions com esta, amb Mercadona, són essencials per a donar suport al desenrotllament continu d’un mix elèctric renovable. El PPA és la ferramenta idònia per als clients que vulguen electrificar-se, perquè assegura consumir energia renovable a un preu estable i a llarg termini”, assegura estre directiu.

Per la seua banda, Adolfo Ortiz, director d’Energia de Mercadona, assegura que, “amb este acord, avancem en la nostra estratègia per a garantir un subministrament energètic a un preu estable i competitiu, minimitzant els efectes de la volatilitat del mercat elèctric en el nostre pressupost. A més, reforcem el nostre compromís apostant de nou per les energies renovables i respectuoses amb el medi ambient”, destaca Ortiz.

Acords

Iberdrola té una àmplia experiència en acords d’energia a llarg termini. L’empresa gestiona acords de compra d’energia a Espanya, Portugal, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, els Estats Units, el Brasil, Mèxic i Austràlia, de projectes eòlics —terrestres i marins— i fotovoltaics. La primera elèctrica d’Europa per valor en Borsa i la segona major del món oferix propostes innovadores de PPA des de fa més d’una dècada.

A més, per segon any consecutiu, Iberdrola s’ha confirmat com a líder en el mercat europeu de PPA, segons l’informe Pexapark Renewables Market Outlook 2025, amb 1,251 MW contractats en 2024, un 38 % més respecte a 2023.

Altres contractes

Segons informa la companyia, Iberdrola ha anunciat acords amb grans empreses com Amazon, amb la qual ha firmat PPA eòlics i fotovoltaics a Espanya, Portugal i el Regne Unit per al parc eòlic marí East Anglia Three. A més, ha firmat acords amb altres clients globals com Bayer, BP, Telefónica, Salzgitter, així com clients locals.