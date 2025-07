L’estafa de l’or líquid: arrestat a Dénia per robar milers de litres d’oli a l’empresa per a la qual treballava

L’or líquid es cotitza a l’alça. I ja ha passat a la Marina Alta, una comarca a on no és or tot el que relluïx, una estafa d’oli.

La Guàrdia Civil ha detingut a Dénia un home de 31 anys a qui se li atribuïx l’estafa de 70.000 euros a l’empresa distribuïdora d’oli en gros per a la qual treballava. Durant diversos anys, es va aprofitar del seu lloc de treball per a desviar, sense ser descobert, milers de litres d’oli amb albarans falsificats. Després venia l’oli en el mercat negre i es quedava els diners.

Després de rebre la denúncia d’una empresa distribuïdora d’oli comestible d’oliva i gira-sol en gros, situada en una localitat de la Marina Alta, a la qual no li quadraven els comptes, l’equip especialitzat contra robatoris en el camp (equip Roca) de la Companyia Calp va iniciar les indagacions per a esbrinar qui estava darrere d’eixe desfalc de producte.

En el marc de l’operació Menbares, els agents van comprovar que un empleat havia estat desviant litres d’oli, dels quals s’apropiava falsificant albarans de venda a nom de clients habituals de l’empresa, distribuïts per diferents localitats d’Alacant. Estos clients generaven un deute amb l’empresa sense haver fet realment la comanda i, d’altra banda, l’empresa mai arribava a cobrar eixes factures.

Aprofitant-se del seu lloc de treball, va dur a terme esta activitat il·lícita durant diversos anys fins que va ser descobert. La Guàrdia Civil ha pogut constatar 61 clients perjudicats per la usurpació de les seues dades a este efecte, la majoria restaurants. La Guàrdia Civil ha aconseguit intervindre 98 albarans falsificats pel presumpte autor.

Venut en el mercat negre

El treballador venia de matuta en el mercat negre (no facturava i es quedava els diners nets de pols i palla) l’oli del qual s’apropiava després de falsificar els albarans. Després d’una àrdua labor de recopilació, anàlisi i estudi de documentació, els agents han comptabilitzat la sostracció de 17.300 litres d’oli, valorats en 56.800 euros.

A més, es quedava també de manera fraudulenta part dels diners de les vendes legals que realitzava en l’exercici de la seua professió, arribant a apoderar-se indegudament d’esta manera d’uns altres més de 14.000 euros. En total, se li atribuïx l’estafa de més de 70.000 euros a l’empresa, sense comptar amb els danys que li ha provocat a la imatge de la marca.

Detingut i acomiadat del treball

El passat 3 de juliol va ser detingut a Dénia el presumpte autor de l’estafa. Se li imputen els delictes d’apropiació indeguda, falsedat documental i usurpació d’estat civil de persona jurídica. A més, ha sigut acomiadat del seu lloc de treball.