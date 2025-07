Mazón es compromet amb l’alcaldessa de Catarroja a crear un interlocutor únic i un protocol davant d’emergències

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, s’ha compromés amb l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, en la seua primera reunió després de la dana, a impulsar la figura d’un interlocutor únic entre el Consell i l’Ajuntament per a agilitzar la reconstrucció, al marge de la labor del vicepresident segon i conseller per a la Recuperació, Francisco José Gan Pampols. També li ha traslladat la intenció de presentar en setembre un protocol d’actuació davant d’emergències dirigit als ajuntaments.

Així ho ha explicat l’alcaldessa en declaracions als mitjans després de la reunió, que s’ha prolongat durant quasi dos hores i s’ha celebrat un dia després de la novena manifestació per a exigir la dimissió de Mazón per la gestió de la dana, que precisament va tindre lloc, per primera vegada, a Catarroja, una de les localitats de la “zona zero”. Mazón no ha atés els periodistes després de la reunió, que va ser sol·licitada per Catarroja.

Mazón es reunix amb l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent / Miguel Ángel Montesinos

L’alcaldessa ha indicat que el “compromís” de Mazón d’establir una figura de “gestor” de coordinació entre el seu ajuntament i el Consell es podria extrapolar a altres municipis afectats “si funciona”. “Hem demanat una persona a la qual puguem dir-li quines són les necessitats i que ens done eixa informació perquè no hàgem d’anar nosaltres telefonant a cada una de les conselleries”, ha exposat, ja que ha assenyalat que la Vicepresidència Segona “està en una fase més de diagnòstic”, i, “al final, tot ha d’anar a morir a cada conselleria”.

Respecte al nou protocol d’avisos davant d’emergències en el qual treballa l’Administració autonòmica, ha explicat que “estaria coordinat per la Generalitat en tot el que té a veure amb el sistema d’alertes, en com ha d’actuar cada ajuntament i en una formació a la ciutadania”.

A més d’estos compromisos, Silvent ha demanat a Mazón que s’establisca “una taula de treball a on estiguen totes les administracions” implicades en la reconstrucció per a anar “tots al mateix ritme amb el mateix projecte”, i, encara que hi haja competències diferents, treballar “tots units”. “Que anem a una i amb eixa visió sobretot de conca hidrogràfica. Si no, no avançarem”, ha asseverat.

“Respecte institucional”

Preguntada per si ha demanat a Mazón la seua dimissió, com reclamen cada mes les manifestacions convocades per més de 200 associacions, ha afirmat que “el primer és el respecte institucional”, i que, com a alcaldessa, li “tocava parlar de les necessitats de Catarroja”.

Germán Caballero

“Jo ací represente tota la ciutadania i he donat veu a eixe reclam popular, però sobretot he insistit que es reunisca amb tots, que done la cara, que parle amb tots, i, a partir d’ací, ell haurà de prendre les decisions que, com podeu imaginar, li competixen a ell”, ha manifestat Silvent, que ha assegurat que ha traslladat a Mazón el “sentir majoritari” dels familiars de les víctimes amb els quals ha parlat estos mesos.

D’altra banda, Silvent ha confirmat que ha demanat “formalment” a Mazón que visite Catarroja —“els ciutadans també mereixen eixa visita”— encara que no han “tancat” una data.