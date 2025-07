El PSPV demana la destitució de Badenas (Vox) per atacar als funcionaris del seu departament

El portaveu socialista en l’Ajuntament de València, Borja Sanjuán, ha exigit a María José Catalá que destituïsca de manera fulminant el regidor de Vox Juan Manuel Badenas després que este qualificara d’incompetents els funcionaris, alguns dels quals estan sota el seu càrrec en el Servici de Patrimoni. “Els insults del regidor Juan Manuel Badenas dient incompetents als empleats públics són incompatibles amb el fet de continuar sent responsable del govern d’este Ajuntament”, ha indicat.

Badenas va fer estes declaracions en Levante-EMV a preguntes sobre el futur del balneari de l’Albereda, tancat des de fa tres anys i amb dos sentències que confirmen la retirada de la concessió i la clausura de l’establiment per problemes de salubritat.

Sanjuán ha recordat que tant Vox com la mateixa Catalá el van rellevar del càrrec de portaveu de Vox i de les regidories que encapçalava després de l’escàndol amb les contractacions irregulars a Valencia Activa a empresaris afins del partit d’extrema dreta que ja està investigant un jutjat. No obstant això, ha assenyalat, no li van retirar completament les competències, “per a poder aferrar-se a la butaca i no arriscar-se a perdre la majoria en el ple”, una decisió que considera “irresponsable, tal com es pot comprovar ara amb els insults que està dedicant als funcionaris de l’Ajuntament de València”.

Grans professionals

“Este consistori té grans professionals que, a més, en ocasions com esta, demostren estar molt per damunt en capacitat i en responsabilitat d’un regidor que està sent investigat per possible corrupció i al qual han hagut de llevar les competències a pesar que li han mantingut el sou íntegre”, ha insistit.

Per al responsable socialista, “María José Catalá hauria de destituir-lo de manera immediata, perquè, si no, estaria demostrant que compartix els insults als treballadors públics que ella mateixa té l’obligació de defendre. Esta ciutat té grans servidors públics i pèssims regidors, i això caldria solucionar-ho”, ha finalitzat.