Art enfront de la barbàrie a Sagunt

Omplir balcons i finestres amb coloms de Matisse a favor de la pau i la llibertat. Això és el que ha fet el grup d'artistes La Tira de Dones per a donar la benvinguda al festival Sagunt a Escena sense oblidar els qui patixen "en este mateix instant" l'horror, la barbàrie i les guerres.

Encara que altres vegades han preparat obres individuals que després penjaven en les façanes de la pujada cap al Teatre Romà, esta vegada l'objectiu era clar. "Abans de res el que està passant, hem volgut implicar-nos i cridar d'esta manera a la reflexió de manera unida. Esta no és només una exposició estètica, sinó també reivindicativa, perquè pràcticament ací al costat plouen del cel bombes que estan matant milers de persones", resumix a Levante-EMV una de les components de La Tira de Dones, Elena Uriel.

De nou, la col·laboració de l'associació veïnal de Ciutat Vella i de l'ajuntament ha sigut clau per a llançar este missatge en nombroses vivendes particulars situades en el carrer Castell i en el mateix balcó del consistori. No obstant això, la intenció és ampliar la iniciativa a la resta del barri antic i fins i tot a altres punts de la ciutat.

Un dels balcons on ja pengen els coloms. / Daniel Tortajada

"Volem que en la ciutat volen estos coloms per la pau, enaltir la bellesa enfront de l'horror i demanar que en el cel només es vegen estos coloms voletejant lliurement en comptes de drons i bombes que tot ho arrasen", expliquen des del col·lectiu remarcant que "no estan disposades a silenciar, trivialitzar ni acostumar-se a la barbàrie d'unes guerres pròpies d'altres segles que, lluny d'arribar a la seua fi, semblen empitjorar-se dia a dia".

"Notícia de fons"

A això afigen una altra consideració: "Una cosa inimaginable fa uns anys s'ha convertit en una realitat aclaparadora: ja siga en el cor d'Europa o a Orient Mitjà, conflictes d'una duresa extrema han passat de ser una cosa extraordinària a una notícia de fons en els informatius. Però la mort de centenars de milers de persones, el dolor i la fam de milers i la devastació no cessen”.

Per això, "davant el contrasentit d'esta situació que la comunitat internacional es limita a condemnar fermament", aposten per "un exercici de ciutadania empàtica i responsable que alça la veu tan alt com volen els coloms de Matisse. Una metàfora per a reclamar que es restablisca la pau allí on només hi ha enfrontament, destrucció i desolació. Un exemple d'acció ciutadana espontània i plena de bellesa".

Integrants de la Tira de Dones, donant forma als coloms. / Gelu Porter

Amb este propòsit, les artistes han estat setmanes donant forma a eixos coloms a partir de polipropilé, un material tan resistent com les conviccions que ja els han fet donar forma a quasi un miler d'eixos símbols de pau.