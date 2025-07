Calp tanca per segona vegada este estiu el mateix tram de platja per contaminació fecal

Problemes recurrents. L'Ajuntament de Calp ha tancat per segona vegada este estiu un tram de la platja de l'Arenal-Bol. Ha hissat la bandera roja. Està prohibit el bany. El tancament és conseqüència d'un possible episodi de contaminació fecal. El consistori ha assenyalat que ha seguit les indicacions de la Conselleria de Medi Ambient i, després de les últimes analítiques que han detectat la possible contaminació d'aigües residuals, ha arriat la bandera blava i n'ha hissat la roja.

La bandera roja oneja en este tram de la platja de l'Arenal-Bol / Levante-EMV

L'ajuntament especula que les últimes pluges han provocat arrossegaments d'aigües residuals en este barranc que desemboca en la platja de l'Arenal Bol (plaça Colón).

A l'espera de les noves analítiques

Ha deixat clar que no reobrirà este tram de platja fins que es dispose dels resultats de les pròximes analítiques i es confirme que la possible taca fecal s'ha dissolt. "Totes estes mesures preventives es mantindran fins que es coneguen els nous mostrejos i analítiques de Conselleria, possiblement demà, sempre que confirmen que la platja és apta per al bany".