Cinc amistosos per a preparar la Supercopa

Cinc partits amistosos, encara que cap d'ells es disputarà en el Roig Arena, és el calendari de pretemporada del primer equip masculí del València Basket. El nou projecte taronja, liderat en la banqueta per segon any consecutiu per Pedro Martínez, es posarà en marxa el 25 d'agost amb l'inici de la pretemporada. El club taronja feia públic este dimecres 30 de juliol el calendari que espera l'equip abans de l'inici oficial de la temporada.

El curs 2025-26, el primer en el Roig Arena, començarà amb el primer títol en lliça, la Supercopa Endesa que es disputarà en el Palau José María Martín Carpena de Màlaga el cap de setmana de 27 i 28 de setembre, com confirmava també este dimecres l'ACB. El València Basket compartirà cartell amb l'Unicaja com a amfitrió, amb el Reial Madrid i La Laguna Tenerife. El sorteig determinarà el rival dels taronja en les semifinals, en el qual serà el primer partit oficial de la temporada i que es disputarà per tant el 27 de setembre. Si passa este primer escull, el València Basket disputaria la final de la Supercopa el diumenge 28.

La plantilla taronja està citada el 25 d'agost a València per a passar el tràmit de les revisions mèdiques i fisioteràpiques i les pertinents proves físiques en les instal·lacions del proveïdor mèdic oficial, l'Hospital Quirónsalud València, abans de començar amb el treball en pista el dimarts 26 d'agost. Enguany la pretemporada arranca una setmana més tard del que és habitual, la qual cosa farà que done temps als internacionals del València Basket a reposar forces després de l'Eurobasket que se celebrarà del 27 d'agost al 14 de setembre a Letònia, Finlàndia, Xipre i Polònia.

Múrcia, Saragossa, Lleida...

Després de les primeres sessions d'entrenaments, l'equip taronja obrirà els seus compromisos de preparació, un total de cinc. El primer arribarà contra UCAM Múrcia el diumenge 7 de setembre a les 13.00 hores en la localitat murciana de Iecla. La setmana següent, València Basket continuarà amb la tradició dels últims cursos per a mesurar-se al Casademont Saragossa, el dimecres 10 de setembre a les 18.00 hores, per a la quinta edició del Memorial Pepe Lanzuela a Terol. Eixa mateixa setmana, el diumenge 13 de setembre, posarà rumb a Salou per a afrontar un nou partit de pretemporada contra Hiopos Lleida a les 18.30 hores.

La penúltima setmana de setembre el combinat de Pedro Martínez tancarà la seua pretemporada amb un viatge a terres gallegues per a repetir la seua participació en la desena edició del torneig EncestaRías. L'equip taronja obrirà la competició enfrontant-se a Baskonia, en un xoc que es jugarà el divendres 19 de setembre a les 18.45 hores. L'endemà, es mesurarà a l'equip que haja obtingut el mateix resultat en l'altra semifinal, que disputaran el Rio Breogán i el Reial Madrid. El partit pel tercer i quart lloc està programat per a les 18.00 hores i la final del torneig per a les 20.30 hores. El club no ha programat cap partit de preparació en el Roig Arena encara que presumiblement i seguint la tradició, es preveu que celebre abans de l'inici de la temporada la clàssica presentació dels seus primers equips masculí i femení, així com de la pedrera taronja.