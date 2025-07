El Consell aprova el pla de reconstrucció entre exigències al Govern

El Pla Endavant, l'obra per a la qual va ser reclutat el tinent general retirat Francisco Gan Pampols, ja està en vigor. El Consell s'ha reunit este dijous de manera extraordinària per a aprovar el full de ruta de la reconstrucció de la província de València després de la DANA, una guia que no sols servirà per a "alçar les parets que van caure, sinó per a fixar els fonaments del futur", segons ha explicat el vicepresident segon, que ha reiterat les mencions al Govern central, especialment en la creació d'una comissió mixta per al seu impuls.

El pla va ser presentat a la fi de juny en un acte solemne en el Palau de la Generalitat i s'ha aprovat definitivament este dijous, amb el mandat que les administracions referides el comencen a posar ja en vigor. Este té previstes 339 mesures per a la recuperació del territori danyat per la barrancada del 29 d'octubre amb un pressupost total de 29.000 milions, dels quals 14.500 correspondrien a la Generalitat, 12.600 al Govern d'Espanya i 1.450 a ajuntaments i sector privat.

"És immediata, entra en vigor hui", ha explicat Gan Pampols recordant que a escala normativa és un acord del Consell, no una llei, per la qual cosa no requerix un pas per les Corts, malgrat que podria aterrar en un futur en forma de comissió que seguira el seu desenrotllament. Això ja vindrà. De moment, la seua aprovació este dijous implica que "entra ja en acció" després de rebre 174 al·legacions de les quals no ha aclarit quantes han sigut afegides. Este periòdic ha pogut saber que, almenys, una trentena del CERMI sobre discapacitat sí que han sigut incloses.

Esta entrada en acció és immediata. De fet, les actuacions marcades amb el termini de T1 significa que s'han de dur a terme en els pròxims tres mesos, encara que ha admés que ja hi ha un 20 % que estan en marxa. En la resta, seran les àrees que s'assenyalen com a responsables de la seua posada en marxa les que han de començar la seua actuació. Les conselleries, per exemple, han de dur a terme el seu planejament al detall, el seu desglossament pressupostari i la seua posterior execució. "No hi ha estiu per a això", ha afegit.

"Demanem lleialtat"

No obstant això, moltes d'estes mesures corresponen al Govern central, a qui s'ha tornat a dirigir. "Moltes d'estes mesures són de l'Estat; demanem lleialtat i compromís, no podem mirar cap a un altre costat, la coordinació entre administracions és una obligació", ha indicat Gan Pampols. La principal reclamació, que ha citat com a necessitat, és la posada en marxa d'una comissió mixta que permeta tindre "una única veu" en el procés de reconstrucció per a dirigir-se, entre altres, als ajuntaments.

Entre estes mesures, que circumscriuen a actuacions de caràcter competencial estatal, estan les vinculades a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), un organisme que s'ha mostrat crític amb algunes de les asseveracions del pla. De fet, el mateix Gan Pampols ha explicat que esta entitat ha presentat una cinquantena d'al·legacions. "Li demanem que siga més sensible respecte a les capçaleres", ha indicat el vicepresident segon entre les peticions fetes a la CHX, a la qual ha afegit un últim retret sobre mesures paisatgístiques: "S'han preferit els encisams a les persones".