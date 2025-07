Educació adjudica 13.785 places per a docents de Primària i Secundària per al curs que ve

La Conselleria d'Educació ha adjudicat 13.785 places docents per al curs 2025-2026. La Direcció General de Personal Docent ha establit enguany dos fases per a fer este procés, "aconseguint cobrir pràcticament la totalitat de les vacants oferides en els cossos de Secundària i Primària", explica en un comunicat.

La primera fase s'ha destinat als docents en expectativa de destinació o en pràctiques i la segona a professorat i mestres interins. Segons el director general de Personal Docent, Pablo Ortega, “la Conselleria d'Educació ha fet un gran esforç per a millorar la situació dels docents i reforçar l'estabilitat de les plantilles de la Comunitat Valenciana”.

D'esta manera, en la fase per a funcionaris en expectativa de destinació o en pràctiques, s'han adjudicat 1.548 llocs per a Secundària i 79 per a Primària. Aproximadament 1.350 dels llocs de Secundària corresponen a persones que han superat amb èxit l'última convocatòria d'oposicions.

99 % de places

Quant a la fase de docents interins, s'ha cobert vora el 99 % de les places oferides per al pròxim curs. Per a este procés es van publicar 12.265 vacants, de les quals se n'han adjudicat 12.158.

A totes estes places adjudicades cal sumar els més de 10.000 llocs adjudicats a mitjan juliol en règim de comissions de servici. Este procés es va dur a terme per a atendre tant les necessitats dels centres com les circumstàncies personals del professorat. Esta mesura ha permés al personal funcionari de carrera millorar la seua situació personal i professional, reforçant l'estabilitat de les plantilles docents.

Els resultats de les adjudicacions de personal docent reflectixen el compromís de l'Administració educativa amb l'estabilitat i la cobertura eficient dels centres educatius de cara al pròxim curs.

Els nomenaments derivats d'estos procediments s'iniciaran el dia 1 de setembre de 2025 i finalitzaran el 31 d'agost de 2026.