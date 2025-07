Les empreses d'apartaments turístics creuen que les limitacions de València "són arbitràries"

L'Associació d'Apartaments i Vivendes d'Ús Turístic de la Comunitat Valenciana (APTUR CV) ha presentat les seues al·legacions davant de l'Ajuntament de València contra la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) que, a parer seu, "pretén imposar noves restriccions a la implantació i el funcionament de les vivendes d'ús turístic (VUT) a la ciutat". APTUR CV considera que la proposta municipal introduïx "limitacions desproporcionades i arbitràries" per al sector de les vivendes turístiques, "discriminant esta mena d'allotjament en comparació amb hotels, hostals i altres opcions arreplegades en el mateix règim legal". Una d'eixes modificacions és la limitació d'apartaments al 2 % del total de vivendes de cada barri.

En un comunicat, l'associació denuncia que "es vulnera la igualtat de tracte i es limita de manera injustificada l'activitat econòmica de molts professionals i famílies que desenrotllen la seua labor en este sector". Segons les seues al·legacions presentades, la modificació urbanística manca de justificació tècnica i jurídica sòlida. Asseguren que no s'han presentat informes que demostren la necessitat real de les restriccions ni la seua proporcionalitat.

Contra la normativa vigent

A més, sostenen que la proposta contradiu la normativa autonòmica i estatal, com la Llei de turisme de la Comunitat Valenciana i la Llei d'unitat de mercat, així com directives europees que garantixen la llibertat d'establiment i la no discriminació entre operadors del sector turístic.

L'associació alerta que l'aplicació d'estes mesures restrictives "podria provocar la desaparició d'un important nombre d'empreses i autònoms, amb la consegüent pèrdua d'ocupacions directes i indirectes, i una reducció considerable en l'oferta legal i professionalitzada d'allotjament a València".

"Estes normes no sols no solucionen la convivència o l'accés a la vivenda, sinó que alimenten l'economia submergida i priven la ciutat de recursos essencials en matèria turística", afirma la presidenta d'APTUR CV, Silvia Blasco.

Solucions equilibrades

En les seues al·legacions, insta l'Ajuntament de València a arxivar la modificació del PGOU i proposa reforçar els controls i les inspeccions per a perseguir els que no estan inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana. També establir mesures específiques en zones d'alta concentració turística i promoure la convivència veïnal sense perjudicar de forma generalitzada un sector econòmic clau per a la ciutat.

APTUR CV acusa l'Ajuntament d'haver traçat un pla estratègic per a "extingir" el sector de les VUT: "Sempre hem estat disposats a dialogar i buscar consens, però ens hem trobat amb un consistori tancat en banda. Ens hem cansat de fer propostes. Ara lluitarem per aconseguir seguretat jurídica per a la nostra activitat econòmica".