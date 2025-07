La Pobla de Farnals completa les obres d'accessibilitat a l'Escola Municipal de Persones Adultes

L'Ajuntament de La Pobla de Farnals ha finalitzat les obres d'adaptació de l'edifici que alberga l'Escola Municipal de Persones Adultes (FPA), amb l'objectiu de garantir la seua accessibilitat conforme a la normativa vigent.

Els treballs han inclòs la instal·lació d'un bany adaptat, senyalística en braille per a persones amb discapacitat visual i la col·locació de portes d'accés de doble batent per a casos d'emergència.

WC reformat de l'FPA a la Pobla de Farnals / Ajuntament de la Pobla de Farnals

Adaptació a la normativa

L'immoble, inaugurat en 2012, mancava d'estes adaptacions bàsiques malgrat el seu ús continuat com a seu de l'FPA. Tal com recorda l'alcalde, Enric Palanca, “hem hagut d'adaptar al llarg d'estos anys les instal·lacions adequant-les completament a la normativa i a l'alumnat, perquè per a nosaltres és fonamental que els servicis públics estiguen a l'abast de totes les persones i s'utilitzen amb total seguretat”.

Amb esta actuació, el consistori continua amb el seu pla d'adequació d'edificis públics, una línia de treball que ja ha permés fer intervencions en altres espais municipals com el centre cívic, el centre intergeneracional, el CEIP Cervantes o el poliesportiu Batiste Subies, millorant la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment de les instal·lacions.