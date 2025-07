El PP no es conforma amb la dimissió d'Ángel i demana que retorne "fins a l'últim cèntim cobrat"

El PP nacional ha enviat un comunicat en el qual considera que la dimissió d'Ángel "no és suficient". "Si es comprova que ha cobrat exercint un càrrec que exigia una titulació que no té, per tant, incomplint la llei, Sánchez ha de reclamar-li fins a l'últim cèntim cobrat", resa el text enviat als mitjans de comunicació.

Els populars també exigixen a Pedro Sánchez i a "els seus ministres més loquaços" explicacions i "disculpes". La setmana passada, una vicesecretària d'Alberto Núñez Feijóo, Noelia Núñez, va dimitir després d'admetre que no havia acabat cap de les tres carreres que havia inclòs en els seus currículums estos últims anys, i ara com ara ningú del nucli dur conservador ha demanat disculpes per això.

Fonts del PP consideren que la dimissió de José María Ángel Batalla "evidencia que el Govern va nomenar un estafador per a gestionar la reconstrucció després de la DANA". A més, el text assenyala que "la seua marxa no és suficient. Si es comprova que ha cobrat exercint un càrrec que exigia una titulació que no té, incomplint la llei, Sánchez ha de reclamar-li fins a l'últim cèntim cobrat. Ja hem llegit la carta de dimissió del comissionat. Ara queda escoltar les declaracions del president del Govern i dels seus ministres més loquaços explicant què ha passat i demanant disculpes".

El partit que dirigix Alberto Núñez Feijóo ha apuntat que "per a tancar el cercle" seria "graciós" que el relleu del dimitit fora la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a la qual acusa d'haver falsificat també el seu currículum.

En el PP consideren que tant Sánchez com Bernabé, o el ja dimitit comissionat per a la DANA, representen la "falta d'escrúpols i de sensibilitat" del Govern cap a la catàstrofe que va afectar la Comunitat Valenciana, i creuen que és el moment que prenguen el mateix camí que José María Ángel, l'"enginyer" Patxi López i altres que entén que "van unflar" els seus "màsters", com Óscar Puente o Yolanda Díaz.