El PSPV assegura que en cap moment li va demanar la dimissió

La líder del PSPV, Diana Morant, ha oficialitzat el que se sabia des de primera hora del matí: que José María Ángel ja no és president del partit. I no ho és perquè ha sigut el mateix Ángel qui ho ha demanat, en cap cas el partit, segons ha explicat Morant, que ha assegurat que ha sigut l'excomissionat el que ha decidit "fer un pas al costat" per a "protegir les víctimes de la DANA i el treball de reconstrucció del Govern central".

Morant ha comparegut este dijous a la vesprada, hores després que s'efectuara l'eixida d'Ángel, escortada pel seu nucli dur per a desgranar les últimes hores que han tingut en suspens el partit. En estes, ha indicat que se li van demanar explicacions a Ángel, este les va donar, però finalment ha sigut el veterà dirigent el que ha fet "un pas al costat" per a "defendre la seua honorabilitat des de l'esfera privada. Ha considerat que el valor per a protegir no és ell mateix, sinó les víctimes de la DANA", ha assenyalat Morant.

"Respecte la decisió", ha indicat la dirigent socialista, qui ha incidit que en cap cas ha sigut el partit el que li ha demanat que se'n vaja. De moment, Ángel no tindrà substitut en la presidència del PSPV, un càrrec honorífic sense atribucions executives que quedarà vacant. Això sí, Morant ha remarcat que no es penedix d'haver nomenat per al càrrec l'exalcalde de l'Eliana, i ha indicat que no renunciarà a les seues aportacions.