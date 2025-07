La UE confia que Trump respecte els termes de l'acord amb Von der Leyen a falta de tancar-ne els detalls

Els Estats Units i la Unió Europea continuen negociant els detalls de l'acord comercial que el president Donald Trump i la presidenta Ursula von der Leyen van tancar diumenge passat, mentres Brussel·les espera que la Casa Blanca respecte els termes del mateix este divendres, quan expire la treva comercial.

Este divendres expira la treva comercial que Trump va concedir al món per a tancar tractes i evitar un augment substancial dels aranzels a les seues exportacions. El president firmarà este dijous ordes executives que traduïsquen eixos tractes o, en l'absència d'estos, l'increment de les taxes a les importacions globals.

La UE i els EUA van tancar un principi d'acord el diumenge que havia de traduir-se una declaració conjunta que pose negre sobre blanc les condicions, però que encara no s'ha tancat. Brussel·les i Washington treballen a contrarellotge, i la Comissió espera que Trump respecte els termes d'este.

Expectatives

“La Unió Europea entén clarament que els Estats Units aplicarà l'acord de manera generalitzada amb una taxa del 15 %”, en cas que es requerisca negociar més enllà de l'1 d'agost, ha assegurat el portaveu de política comercial de la Comissió, Olof Gill. Brussel·les espera que Washington aplique també les excepcions que s'han negociat en este context.

“Això significa que, a partir de demà, comptarem amb la reducció aranzelària immediata que tant ens ha costat aconseguir i, per consegüent, una posició d'estabilitat i previsibilitat molt més sòlida per a les empreses i els consumidors de la UE”, ha subratllat Gill. La Comissió insistix que “els EUA ha assumit estos compromisos; ara li correspon implementar-los”.

En paral·lel, Brussel·les continua treballant per a tancar excepcions a eixe 15 % màxim per a alguns sectors i productes concrets. En particular, la Comissió tracta de rebaixar els aranzels o, fins i tot, eliminar-los per a productes com el vi o les begudes espirituoses, clau per a països com Espanya o França.

Qüestions per resoldre

Una altra de les qüestions que no es resoldrà previsiblement en les pròximes hores és què passa amb els aranzels sobre les exportacions europees d'acer i alumini. Segons la UE, les parts estan negociant quotes que gaudiran d'una taxa inferior a la del 25 % i 50 % que els EUA imposa en este moment. La Casa Blanca, no obstant això, té una visió distinta.

Mentrestant, les parts continuen treballant per a finalitzar una declaració conjunta. Un document que no seria legalment vinculant, sinó que establiria un compromís polític que després haurà de ser traduït en decisions. Del costat estatunidenc, en forma d'ordes executives, de l'europeu, està encara per determinar.

Durant mesos, la UE ha insistit que estava disposada a reaccionar si les negociacions no arribaren a bon port. Després de suspendre en diverses ocasions l'entrada en vigor de contramesures, Brussel·les va decidir tancar un paquet de represàlies per valor de 93.000 milions d'euros. Eixe paquet està congelat fins al pròxim 7 d'agost. “Si arribem a un acord, no necessitarem aranzels de represàlia”, ha subratllat Gill.