Una desena de persones rep Mazón a Sant Joan al crit de “pocavergonya”

Una desena de persones ha esperat este divendres el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a les portes de la Torre Ansaldo, de Sant Joan d'Alacant, on el dirigent popular tenia un acte per a donar a conéixer l'estat de les obres de construcció de 600 vivendes que, en la seua majoria, es destinaran al lloguer social, corresponents al Pla Viu, amb el qual s'ha compromés a construir 10.000 vivendes en el conjunt de la Comunitat Valenciana durant l'actual legislatura. El grup de persones concentrat volia expressar el seu rebuig a Mazón per la seua controvertida gestió de la DANA que va assolar el passat 29 d'octubre la província de València, i així li ho han fet saber. Este és el motiu pel qual l'han rebut amb crits de “dimissió”, “assassí” i “pocavergonya”, mentres el seu cotxe oficial accedia a l'interior de la Torre Ansaldo.

Tensió

Els manifestants han intentat accedir a l'interior de l'edificació, però, després de moments de tensió, efectius de la Policia Nacional i la Policia Local li ho han impedit. Si que han passat a l'interior representants del PSOE, com la secretària comarcal, Esther Donate, i la regidora Eva Delgado. A Mazón l'han rebut l'alcalde de Sant Joan, Santi Román, i la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, en una cita a la qual també han acudit diputats en el Congrés del PP com Macarena Montesinos, Julia Parra o Joaquín Melgarejo. A l'hora de les salutacions, Mazón ha protagonitzat un intercanvi de retrets amb el portaveu municipal de Compromís, Joan Ramón Gomis. “Tens la cara molt dura”, li ha etzibat Gomis. “I vosté molt poc respecte institucional, vinc ací a presentar 600 vivendes”, ha respost el cap del Consell.

Ja en el torn dels discursos, el dirigent popular ha posat en valor la seua aposta per la construcció de vivenda i el foment de la col·laboració públic-privada. “Les grues són sinònim de polítiques socials i no de bambolles immobiliàries, com alguns volen fer veure”, ha manifestat abans d'arribar a la part final de la seua intervenció, en la qual, com ja fera la setmana passada en un altre acte a Alacant del Pla Viu, ha tornat a abraçar davant dels promotors l'ideari de Vox sobre la “inquiokupació”. La trobada ha durat una hora, finalitzant sobre les 11.30 hores. Posteriorment, Mazón ha mantingut una breu reunió amb les autoritats que l'han acompanyat, d'uns 15 minuts, i ha muntat en el seu cotxe oficial per a posar rumb a un altre acte agendat a Elx. El vehicle ha sigut acomiadat amb aplaudiments pels que estaven dins de la Torre Ansaldo, mentres els que continuaven esperant fora de la porta han cridat de nou a Mazón, li han mostrat cartells reclamant la seua dimissió i han anomenat “palmeros” als que estaven a l'interior.

Nova protesta

La cita d'este divendres ha propiciat una nova protesta contra la gestió del president de la Generalitat, donant continuïtat a episodis que ha anat vivint en els últims mesos, com el del passat 11 de juliol a Petrer i altres que s'han anat succeint en diferents municipis de la província d'Alacant, així com en les de València i Castelló. El mateix president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estos dies s'ha reunit amb associacions de víctimes de la DANA, ha admés fa poques setmanes el "rebuig d'una bona part" dels valencians a Mazón. Tant Feijóo com el secretari general dels populars, Miguel Tellado, han protagonitzat en les últimes dates actes a Alacant amb Mazón, en els quals han buscat activar els militants per a acabar amb el Govern de Pedro Sánchez, i en els quals no han avalat amb les seues paraules la continuïtat del cap del Consell.