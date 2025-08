Els cinc sindicats de l'Ajuntament de València exigixen disculpes a Badenas (Vox) per atacar els funcionaris

Els cinc sindicats amb representació en la Junta de Personal de l'Ajuntament de València (UGT, SPPLB, CC OO, CSIF i STAS) han emés un comunicat exigint disculpes al regidor de Vox Juan Manuel Badenas per les seues declaracions contra els funcionaris que formen part del Servici de Patrimoni, de la regidoria que ell mateix dirigix. Així mateix, mostren el seu suport al personal del citat servici i en general a tot el personal del consistori.

En les seues declaracions a Levante-EMV, Badenas va denunciar el desistiment de funcions del departament de Patrimoni respecte al tancament del balneari de l'Albereda, per al qual no hi ha una possible solució prevista, i altres edificis com la Delegació d'Hisenda o la Llotja de Pescadors del Cabanyal. A parer seu, "és una vergonya" el funcionament d'este departament, al qual ell va arribar el mes d'abril, motiu pel qual ha demanat a l'alcaldessa, María José Catalá, la substitució del seu màxim responsable.

Resposta sindical

En resposta al regidor de Vox, els sindicats han expressat "rebuig i malestar" per les seues declaracions. "El tema no va de partits polítics, sinó de manifestacions individuals de persones amb responsabilitats polítiques", precisen.

Recorden que si este departament "és una vergonya" serà responsabilitat "exclusivament seua, perquè la direcció recau en la seua persona i a vosté li correspon marcar les directrius i prioritats que estime convenients". I quant a l'acusació de desistiment de funcions, ho consideren "inacceptable", alhora que "demostra la seua falta de tacte i coneixement respecte al seu servici i a la resta d'empleats públics". "No es pot desqualificar tot el personal del servici faltant al respecte d'esta manera".

Falta de personal

Finalment, asseguren que efectivament hi ha una greu falta de personal en el servici. Els sindicats asseguren que "en 2014, el Servici de Patrimoni tenia 43 persones adscrites, i en l'actualitat en té 24, havent assumit en els últims temps noves competències que no han anat acompanyades de més personal".

"Per tot això li exigim al regidor de Patrimoni, senyor Badenas, que demane disculpes a tot el personal del servici de patrimoni i, en general, a tot el personal municipal per les declaracions tan ofensives i desafortunades i que es retracte en els mitjans de comunicació", conclouen.

Crítiques de Compromís

També l'oposició ha carregat contra el regidor de Vox. Ho va fer el Partit Socialista, que va demanar la seua destitució, i ho ha fet Compromís. Papi Robles ha assegurat que "Compromís per València sempre estarà al costat dels treballadors públics". "Les declaracions del regidor Juan Manuel Badenas demostren un absolut menyspreu pel treball dels tècnics de l'Ajuntament de València, que són els qui tiren avant, dia rere dia, els servicis municipals", diu. A més, torna a evidenciar un "profund desconeixement de com funciona l'Administració pública. Una vegada més, posa de manifest la seua total incompetència per a exercir el càrrec que té".

Robles recorda que Badenas és un dels regidors que sosté el govern de Catalá i que la té "completament segrestada". Per això exigix a l'alcaldessa María José Catalá unes disculpes públiques als funcionaris de l'Ajuntament i que prenga mesures davant "d'este nou episodi patètic protagonitzat per Badenas". "Per segona vegada, este regidor de la corporació municipal ha tractat de manera despectiva els professionals de l'Ajuntament. Per això, demanem a Catalá la seua reprovació. Que diga de quin costat està", conclou.