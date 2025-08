Espanya llança a Gaza 5.500 racions de menjar i denuncia la "fam induïda" per Israel

Un avió de l'Exèrcit de l'Aire ha llançat este divendres en paracaigudes sobre Gaza unes 5.500 racions de menjar, que podran alimentar unes 11.000 persones en la franja, on els seus habitants patixen "una fam induïda" per Israel, ha denunciat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares.

"És una vergonya per a tota la humanitat", ha lamentat el ministre en unes declaracions facilitades als mitjans, exigint al Govern de Benjamín Netanyahu que permeta el pas "permanent, ininterromput i lliure" de tota l'ajuda humanitària necessària. Segons ha advertit el ministre, es produïxen morts diàriament a causa de la fam i cent mil xiquets i 40.000 bebés estan en risc de perdre la vida per este motiu. Estes racions d'aliments se sumen a l'ajuda humanitària espanyola que espera en la frontera de Gaza, segons ha explicat el ministre.

Tot el carregament va partir ahir en un avió de l'Exèrcit de l'Aire amb 12 tones d'ajuda humanitària de l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenrotllament (AECID), que va enlairar de la Base Aèria de Saragossa cap a Jordània en un avió militar A400, i des d'allí ha eixit ja rumb a la franja per a llançar el menjar en 24 paracaigudes.

Albares ha insistit en el fet que Israel ha d'obrir tots els passos terrestres perquè l'ajuda hi entre de manera massiva, i ha exigit un alto-el-foc que facilite la seua distribució. "És el moment de passar de les paraules a l'acció", com està fent Espanya des de fa ja mesos, ha subratllat.

Alemanya, França, Emirats i Jordània també llancen ajuda

Espanya, Alemanya i França s'unixen este divendres a la Unió dels Emirats Àrabs (EAU) i Jordània en el llançament d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza. Alemanya ho va fer en dos vols militars amb 34 palets amb quasi 14 tones d'aliments i subministraments mèdics, mentres que França té programats quatre vols amb un total de 40 tones d'ajuda per a hui.

Així, els països europeus s'han unit a Jordània i la Unió dels Emirats Àrabs (EAU), que ahir, per quart dia consecutiu, van llançar un total de 16 tones d'aliments i llet per a bebés.

Visibles des del terreny

Des de la Franja de Gaza, testimonis i EFA van poder testificar la caiguda de sis llançaments en el nord de l'enclavament, un dels quals va aterrar en una àrea inaccessible, després de caure en una zona militaritzada.

Les més de 80 caixes d'aliment comprovades per EFE van caure en una jornada amb més llançaments aeris de l'habitual (el dijous en van ser 43, segons l'exèrcit israelià), en coincidència amb la visita de l'enviat dels Estats Units a Orient Mitjà, Steve Witkoff, a l'enclavament per a supervisar la recepció de menjar a Gaza.

Fonts de Gaza van dir a EFE que un llançament amb unes 15 caixes d'ajuda humanitària va caure en el corredor de Netzarim, controlat completament per l'exèrcit d'Israel, que dividix Gaza en nord i sud.

Altres dos llançaments distints van caure en el campament de refugiats de Nuseirat, en el centre de Gaza. Un d'estos va caure a l'oest de la ciutat amb unes 12 caixes, mentres que l'altre, de 9, va caure en una ubicació encara per determinar.

Des de la ciutat de Gaza, EFE va poder testificar la caiguda d'un quart llançament d'unes 20 caixes en el nord de l'enclavament, on posteriorment van caure 8 paquets més.

Un quart llançament amb unes 23 caixes va caure en la zona de Jan Yunis, al sud de la Franja.

126 paquets

Per part seua, l'exèrcit d'Israel ha informat que un total de 126 paquets amb ajuda humanitària han sigut llançats en les últimes hores sobre el sud i el nord de la Franja de Gaza en diferents operacions dutes a terme per països com Espanya, França i Alemanya.

"Les Forces de Defensa d'Israel continuaran treballant per a millorar la resposta humanitària en la Franja de Gaza en cooperació amb la comunitat internacional, al mateix temps que neguen les falses acusacions de fam deliberada a Gaza", ha indicat en xarxes socials.

Europa s'unix

"En la primera quinzena de juliol, almenys 5.000 xiquets de menys de 5 anys han sigut admesos per malnutrició aguda i 63 xiquets han perdut la vida per malnutrició i fam a Gaza al juliol. Cal inundar la Franja de Gaza d'aigua, de menjar, de medicaments; no hi ha temps que perdre", va asseverar en una entrevista amb Franceinfo el ministre d'Exteriors francés, Jean-Noël Barrot, en anunciar els quatre vols del seu país l'eixida des de Jordània dels quals està prevista per a hui.

El ministre d'Exteriors alemany, Johann Wadephul, qui està actualment en la regió per a tractar un possible alto-el-foc entre Israel i Gaza i la "dramàtica" situació humanitària, va assenyalar en el mateix comunicat que Berlín "no escatima esforços per a ajudar la població" palestina.

"Davant de la situació absolutament dramàtica, el llançament d'ajuda des de l'aire és una via addicional per a fer arribar amb rapidesa els subministraments urgents als més necessitats. Al mateix temps, continuem treballant intensament per a restablir la ruta humanitària terrestre amb les organitzacions de l'ONU, que no pot ser reemplaçada pels llançaments aeris", va emfatitzar el germànic.

El Ministeri de Defensa d'Itàlia ha informat este divendres que avions de transport C-130J de la Força Aèria llançaran ajuda humanitària sobre l'enclavament a partir del 9 d'agost en col·laboració amb la resta de socis.

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va afirmar el dimecres que els llançaments sobre Gaza no satisfan les necessitats de la població ni s'acosten "remotament" al que permet transportar un comboi de camions.