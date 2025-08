Jóvens extutelats i del poble gitano accedixen a la universitat gràcies a la reserva de places

Huit estudiants extutelats per la Generalitat i un d'ètnia gitana han aconseguit accedir a la universitat enguany gràcies a la reserva de places acordada per a este curs per la Conselleria d'Educació.

Així, la Comissió Gestora de la Prova d'Accés a la Universitat ha dotat per primera vegada per al curs 2025-2026 una plaça addicional en tots els graus universitaris per a l'estudiantat del col·lectiu gitano que haja participat en el programa Kumpania de la Generalitat. Esta iniciativa s'unix a la mesura similar duta ja a terme en el curs 2024-2025 per als estudiants extutelats per la Generalitat, de la qual es van beneficiar 2 estudiants el curs passat.

Nou estudiants extutelats i un gitano han sol·licitat ser admesos en la seua primera opció fent ús d'estes places addicionals per a accedir a la universitat i cursar la carrera que desitgen. Es reserva una plaça addicional per grau i universitat en el sistema universitari públic valencià per a cada col·lectiu. Un d'ells és un jove refugiat ucraïnés que estava en el sistema de protecció i que cursarà la carrera de Ciències de Dades en la Politècnica de València.

Este programa partix d'una proposta de la Càtedra d'Infància i Adolescència de la UPV, que portava anys tractant de mobilitzar recursos públics per a este fi, emulant beques ja existents en autonomies com País Basc, i que han demostrat donar bons fruits a l'hora d'inserir jóvens que venen del sistema de protecció a la infància.

Vicente Cabedo, director de la càtedra, s'ha mostrat molt satisfet amb la seua aplicació i espera que en els pròxims anys puguen ser més els jóvens beneficiats. "L'any passat va ser una iniciativa pionera, però hem aconseguit visibilitzar-la perquè siga una realitat".

Per carreres

En concret, dels estudiants extutelats, tres estudiaran en la Universitat de València (grau en Medicina, grau en Psicologia i grau en Estudis Anglesos), dos en la Universitat Politècnica de València (grau en Disseny i Tecnologies Creatives i grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors), un en la Universitat d'Alacant (grau en Dret), un en la Universitat Miguel Hernández d'Elx (grau en Fisioteràpia) i un en la Universitat Jaume I de Castelló (grau en Medicina). Per part seua, l'estudiant del col·lectiu gitano estudiarà en la Universitat Miguel Hernández d'Elx (grau en Fisioteràpia).

Esta iniciativa es du a terme gràcies a la col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació i la Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda que coordinen els mitjans i instruments necessaris per a la seua realització.

L'alumnat d'ètnia gitana que vulga acollir-se a estes places ha d'acreditar la seua participació en el projecte d'integració Kumpania que desenrotlla la Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda.

D'esta manera, "es reafirma el compromís del Consell per a articular mesures integradores que tinguen repercussió directa en la millora de la qualitat de vida i de la diversitat", expliquen en un comunicat.