La promotora de la Superliga, en perill de dissolució en acumular unes pèrdues de 5,5 milions en 2024

A22 Sports Management, l'empresa promotora de la Superliga, va patir unes pèrdues de 5,5 milions d'euros en l'exercici 2024, segons els comptes anuals depositats en el Registre mercantil. Unes xifres roges que disparen el deute, ja que l'any anterior les pèrdues van ser de poc més de 200.000 euros. No obstant això, a 31 de desembre de 2024 el desequilibri patrimonial ascendia a 5,2 milions d'euros en negatiu, la qual cosa, segons la Llei de societats de capital, és motiu de causa de dissolució.

Dos accionistes: Laghari i Hann

No obstant això, la companyia, el director general de la qual és l'alemany Bernd Reichart, ha eixit al pas de les informacions per a negar este últim extrem de la dissolució, assegurant que les pèrdues són fruit de la inversió en la plataforma audiovisual Unify, presentada al desembre del 2024. Plataforma en la qual està previst que es vegen els partits de futbol de la nova competició sense cost, però amb publicitat o per un preu assequible. Els dos accionistes d'A22 Sports Management, al 50 %, són la societat Anel Capital SL, propietat del banquer Anas Laghari, ara mateix la mà dreta de Florentino Pérez, i John Carl Hahn, qui ha passat per Morgan Stanley i el fons Providence, i s'hi sumarien els diners inicials invertits pels 12 clubs fundadors.

A22 insistix que manté converses amb els equips fundadors en 2021 de la Superliga, excepte l'Inter. A més, insistixen que la companyia està en negociacions amb la UEFA per a "crear la Superliga sota el paraigua de la UEFA". El mateix Joan Laporta, president del Barça, confirmava estos moviments fa uns dies: "Van començar dient que la Superliga no existia i han passat a entaular converses. Estem progressant".

Dos societats més

Al voltant de la Superliga van nàixer dos societats més. European Superleague Company, que va absorbir la demanda a UEFA i FIFA, i European Superleague Marketing, que es dedica a l'explotació comercial del torneig. De la primera, donada d'alta en 2021, no es coneixen comptes hui dia. La segona, sense activitat ressenyable en 2024, no té treballadors ni ingressos. La sentència judicial de desembre del 2023 del Tribunal de Justícia de la UE, en què s'advertia a la FIFA i la UEFA de la seua situació "d'abús" en el futbol, es va prendre com un triomf per part de la promotora. De fet, després de la sentència, la Superliga va presentar la plataforma Unify junt amb l'enèsim canvi en el format de competició, i al desembre va sol·licitar formalment per carta l'aprovació oficial del torneig a la UEFA. Això ha provocat que s'obrira un diàleg entre A22 i UEFA que, de moment, no ha cristal·litzat en res, encara que des de la promotora mostren optimisme.