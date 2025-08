El PSPV acusa Mazón d'usar l'Agència Antifrau per a perseguir rivals polítics

Quasi tot en política està exposat a comptar amb un cert efecte bumerang. O, almenys, que qui ha rebut el colp tracte de secundar-se en la força rebuda per a retornar-lo. L'encaixat pel PSPV esta setmana és dur, amb l'eixida de José María Ángel, un referent intern, i este divendres els socialistes han tractat de sobreposar-se utilitzant la mateixa polèmica que ha tombat l'excomissionat del Govern per a la reconstrucció després de la DANA llançant-la contra Carlos Mazón, des de la reivindicació de l'exemplaritat fins a l'acusació d'usar l'Agència Antifrau per a agilitar la investigació contra Ángel.

Esta acusació l'ha llançada de manera directa el síndic del PSPV en les Corts, José Muñoz, qui ha assenyalat al PP per haver impulsat estos canvis perquè este ens públic servisca d'ariet en casos com el d'Ángel. "La investigació de José María Ángel ha durat 29 dies. L'Agència Antifrau té oberta una investigació contra el marit de la portaveu a Benidorm per la percepció d'uns salaris que poden ser presumptament indeguts. I esta investigació porta dos anys. 29 dies contra dos anys", ha indicat.

A més, ha agregat, "quina casualitat que la investigació, sense procés de contradicció davant de l'interessat, es publique justament quan es complien nou mesos de la DANA. Casualitat o causalitat?". En esta línia, ha relacionat la investigació a Ángel amb els canvis que va impulsar el PP en Antifrau, com que el seu director ja no haja de ser triat obligatòriament per majoria de tres quints de les Corts.

"Per tant, el partit que està en el govern podia nomenar directament el director d'Antifrau", ha assenyalat, com va succeir fa uns mesos amb el nomenament d'Eduardo Beut al capdavant de l'organisme. Ara bé, ha remarcat que esta crítica no és "oportunista" perquè ja va dir l'any passat que el president "utilitza les institucions valencianes per a perseguir els adversaris polítics i l'oposició", ha indicat, assenyalant eixe moviment com l'"Operació Kitchen" del PPCV.

Crítiques de Morant

"No deixa de ser sorprenent que sapiem alguna cosa de l'any 83, que han passat quasi 40 anys, i no siguem capaços de saber què va passar el 29 d'octubre", ha afegit en al·lusió a la gestió de la DANA per part de Mazón. Cap a este també ha apuntat la secretària general del PSPV, Diana Morant, prenent el renou després de l'eixida d'Ángel per a retraure que el PP "ha falsificat la veritat amb huit versions diferents sobre la vesprada del 29 d'octubre" i que per això el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, hauria de tindre la "decència" de demanar l'eixida de Mazón.

"Estos dies que parlem de títols acadèmics no podem oblidar que hi ha persones amb eixos títols que en el pitjor dies per als valencians no estava en el seu lloc de treball, sinó que es va tancar en el Ventorro i, per descomptat, no va complir amb la seua obligació de protegir la ciutadania, i això ens va portar a haver de lamentar la mort de 228 persones", ha expressat Morant, que ha subratllat que "ens voldran marejar amb moltes coses, però la veritat és que hui dia Feijóo continua fent costat a Mazón, ha venut la dignitat de la Comunitat Valenciana per un plat de llentilles".

"No sé com el senyor Feijóo pot arribar a parlar de conductes delictives referint-se a la Comunitat Valenciana quan ací hem patit el major delicte, que no és un altre que la irresponsabilitat de desprotegir la ciutadania, la qual s'està jutjant, però que també ha de tindre responsabilitats polítiques", ha indicat la dirigent socialista.

Finalment, Morant ha instat a "no entrar en el debat dels títols perquè un títol acadèmic no fa un bon polític", i ha explicat que "es pot tindre títol universitari i estar de parranda mentres la gent s'està morint, i no tindre'l i estar des de les huit del matí amb les botes posades i fent una bona faena": "La política es pot fer sense títol acadèmic, es fa amb dignitat i amb responsabilitat".