El turisme no toca sostre i Espanya torna a batre rècord d'arribades fins a juny

Espanya va tornar a batre en el primer semestre de l'any el seu rècord de turistes, amb 44,5 milions d'entrades (4,7 % més), que van gastar 59.622 milions (també en màxims històrics), la qual cosa representa el 7,5 % d'augment.

Les xifres que este divendres ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) reflectixen creixements en tots els grans mercats emissors, amb les alces més significatives en els procedents de Portugal (quasi el 15 % més, fins a 1,37 milions), Irlanda i Itàlia (augments del 7,7 % en cada cas).

El creixement del gasto agregat per damunt de les entrades reflectix la tònica que ve observant-se de forma continuada després de la pandèmia, la qual cosa el sector considera que aporta major valor afegit. En concret, el gasto mitjà diari es va situar en 209 euros, el 6,5 % més que a tancament de juny de 2024.

Este augment del gasto mitjà diari per persona al juny es va produir al mateix temps que va baixar un 2,8 % la duració mitjana dels viatges (fins a 6,6 dies). És a dir, acurten estades, però gasten més.

Britànics, alemanys i francesos

Fins a juny, van entrar a Espanya quasi nou milions de britànics (5,2 % més), 5,7 milions d'alemanys (3 % més) i 5,6 milions de francesos (3,1 % més). També són els que més gasten: el Regne Unit va ser el país amb major gasto acumulat (17,6 % del total), seguit d'Alemanya (12,3 %) i França (7,9 %).

Des dels Estats Units van entrar 2,12 milions de viatgers, el 3,4 % més que un any abans.

En l'acumulat dels sis primers mesos de 2025, les comunitats que més turistes van rebre van ser Catalunya (9,3 milions i un augment de l'1,7 % respecte al mateix període de 2024), Canàries (7,8 milions i un increment del 4 %) i Andalusia (6,8 milions, un 8,4 % més).

Dels 44,5 milions que van arribar entre gener i juny, una mica més de 36 milions es van quedar en allotjaments de mercat, entre els quals va créixer més la vivenda en lloguer (quasi el 10 %) que els hotels (1,6 %), que continuen sent, no obstant això, els que reben més visitants (28,7 milions). Destaquen també els augments dels qui s'allotgen en vivendes en propietat (un 12,4 %, fins a 2,48 milions) o en cases de familiars o amics (5,3 milions, 10,4 % més).

Gasten més els que es queden en hotels

El 67 % del gasto total al juny el van fer turistes que van pernoctar en allotjaments hotelers, amb un augment anual del 7,4 %; mentres que el desembossament en estades de no mercat (cases de familiars i amics sobretot) va disminuir un 5,8 %.

En els sis primers mesos de 2025, les comunitats amb major gasto acumulat van ser Canàries -en plena temporada alta a l'hivern- (amb el 19,9 % del total), Catalunya (17,7 %) i Andalusia (15,3 %). El mes de juny, ja en temporada d'estiu, Balears va ser la comunitat amb major pes en el gasto (el 21 % del total), seguida de Catalunya (19,8 %) i Andalusia (14,7 %).

La comunitat amb major gasto mitjà diari per persona va ser Madrid (amb 329 euros) seguida de Catalunya (amb 251 euros), reflex dels elevats preus dels hotels en les dos capitals. No obstant això, el major augment percentual del gasto mitjà diari es va donar a Andalusia, amb una alça del 17,3 %, fins a 200 euros. També per damunt dels 200 euros va estar Balears (218, el 5 % més que un any abans).