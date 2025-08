La Comunitat Valenciana genera 6.968 noves ocupacions al juliol però puja l'atur en 353 persones

La Seguretat Social guanya cotitzadors en la Comunitat Valenciana el mes de juliol, però la llista d'aturats també augmenta. El mercat laboral valencià registra vaivens perquè l'atur registrat el mes de juliol ha pujat 353 persones, la qual cosa suposa un 0,12 % més que el mes anterior i situa el nombre total de persones desocupades en 293.968 aturats, segons dades fetes públiques este dilluns pel Ministeri de Treball i registrades en les oficines del Servici Valencià d'Ocupació i Formació-Labora. Amb tot, es tracta de la xifra més baixa d'atur en un mes de juliol des de 2008 i s'ha reduït la desocupació en 18.251 persones en termes interanuals.

Respecte a juliol de 2024, la Comunitat Valenciana és la segona en descens de l'atur, per darrere d'Andalusia, i també és la segona autonomia respecte a la reducció anual de l'atur femení amb 9.225 dones parades menys, ha destacat. A més, la província de València és la quarta en descens anual de l'atur amb 8.827 aturats. Per províncies, la desocupació va pujar 1.540 persones a València (1,08 %), i va baixar a Alacant 720 persones (-0,65 %) i a Castelló 420 (-1,31 %). Amb tot, l'afiliació a la Seguretat Social va sumar al juliol 6.968 persones en l'autonomia, un 0,31 % més que al juny, fins a arribar a les 2.227.399 persones afiliades.

Per sectors, la desocupació ha augmentat en els tres dels quatre grans sectors productius de la Comunitat Valenciana, encara que a diferents velocitats. Tan sols les branques primàries i el col·lectiu sense ocupació anterior han registrat descensos en el nombre de persones desocupades en la Comunitat. En l'agrícola, el nombre de persones desocupades ha disminuït en 175. En la indústria l'atur ha pujat en 37 persones respecte a juny. En la construcció ha augmentat en 353 persona i en servicis, en 1.016 persones. I en el col·lectiu sense ocupació anterior, la desocupació ha disminuït en 878 persones.

La Generalitat trau pit

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tret pit de les xifres de l'ocupació i ha destacat que la Comunitat Valenciana lidera l'augment de treballadors autònoms a escala estatal amb un total de 10.486, la qual cosa suposa una pujada del 2,81 %.

Per part seua, la secretària d'Ocupació i Joventut de CC OO-PV, Rocío Pascual, ha indicat que, "encara que hi ha molta més gent treballant, un de cada cinc no pot anar-se'n de vacacions ni una setmana a l'any. Tindre treball no implica una vida digna, ni és tolerable frivolitzar amb el dret al descans, llargament barallat i aconseguit per les persones treballadores", explica este dirigent sindical . El sindicat ha indicat que durant juliol es va registrar una disminució de la desocupació a les províncies d'Alacant i Castelló i un augment a la província de València, "principalment per circumstàncies de naturalesa estacional com la finalització de l'activitat docent o les campanyes agràries".

Alentiment a Espanya

A Espanya, l'ocupació a penes creix en 4.408 afiliats al juliol per la pèrdua de treballadors en l'educació i el camp. L'atur registrat en les oficines dels servicis públics d'ocupació anota el mes de juliol amb menys desocupació des de 2007. Així, l'atur registrat baixa en 1.357 persones i se situa en el juliol amb la desocupació més baixa des de fa 18 anys. La xifra d'aturats descendix per sext mes consecutiu i se situa en 2.404.606 persones. En termes interanuals, l'atur s'ha reduït en 145.631 persones, la qual cosa representa un 5,71 % menys.

Desocupació juvenil

La desocupació entre els menors de 25 anys registra un nou mínim històric, després d'acumular 51 mesos consecutius, més de quatre anys, de reduccions interanuals. L'atur femení continua descendint més que el masculí i se situa en el seu nivell més baix en un mes de juliol des de 2008. El total de persones desocupades inscrites en les oficines del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) al final del mes de juliol ha descendit en 1.357 persones (-0,06 %) en relació al mes de juny. En termes interanuals, la desocupació ha baixat en 145.631 persones (-5,71 %), amb la xifra d'aturats registrats més baixa en un mes de juliol des de fa 18 anys en situar-se en 2.404.606 persones.

L'atur per sectors

Respecte a fa un any, l'atur ha disminuït en tots els sectors. Respecte a juny d'este mateix any, ha anotat un descens en el col·lectiu sense ocupació anterior de 3.315 persones (-1,45 %) i també s'ha reduït en el sector agrari en 614 persones (0,78 %). Per contra, ha pujat en la construcció en 138 persones (0,08 %), en el d'indústria amb 416 persones (0,22 %) i en el de servicis amb 2.018 persones (0,12 %).