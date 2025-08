Una èpica Espanya conquista l'Eurobasket Sub-18 masculí contra França

La selecció espanyola Sub-18 masculina de bàsquet va conquistar este diumenge l'Eurobasket de la categoria celebrat a Belgrad després de superar (82-81) França amb un triple del decisiu Guillermo del Pino (23 punts) sobre la botzina.

Espanya va remar durant l'últim quart a la recerca d'una remuntada que sempre va semblar més lluny que a prop, després d'anar-se'n 53-64 al final del tercer parcial. No obstant això, la selecció espanyola no es va rendir, es va esforçar en defensa i, amb els dubtes de França en el tir lliure, va trobar una opció mínima que va fer possible Del Pino.

Campiona per última vegada en 2022, Espanya va alçar el seu sext europeu, mentres que França es va quedar en quatre i una sequera major des de 2016. Els de Marco Justo van acaronar la remuntada encara amb cinc minuts per davant, però França es va mantindre en la baralla amb Bastien Grasshoff i Isaac Guedegbe.

En un desenllaç d'infart, la selecció espanyola es va veure de nou contra les cordes amb 65-72 a tres del final, però els tirs lliures d'Andy Huelves i un triple de Del Toro van posar un 76-79 amb 30 segons per davant. Espanya va enviar a la línia personal a França, i els gals es van anar deixant canastres importants.

Amb tot, els de Justo necessitaven una espècie de miracle esportiu, amb 78-81 i quatre segons. Del Pino va tindre dos tirs lliures, va fallar el segon i França va perdre el rebot. En el servici de fons, la pilota va trobar el consagrat cordovés, que va ser MVP de l'Europeu Sub 16 en 2023, i va fulminar la final sobre la botzina amb un altre triple. El català Ian Platteeuw va ser l'MVP a Belgrad.