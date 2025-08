Frenada al turisme a València capital

La ciutat de València s'ha deixat en la segona quinzena de juliol més de 5 punts d'ocupació hotelera i s'ha quedat per davall del 82 %, amb unes previsions que en estos moments no superen el 76 % per a la primera quinzena d'agost.

Entre les claus d'esta baixada continua estant el deixant de l'efecte DANA, així com la debilitat del mercat nacional, que només suposa un 27 % del total, mentres que el 73 % correspon al segment internacional, segons ha explicat la patronal hotelera Hosbec.

L'associació empresarial ha explicat que les dades d'ocupació hotelera de juliol revelen algunes de les claus del que està sent la temporada turística i apunten els punts forts i les debilitats que està experimentant el sector hoteler i turístic en la Comunitat Valenciana.

Molts nord-americans

Entre les dades interessants del balanç està el mercat americà, que és el primer d'entre els internacionals amb una quota conjunta entre els EUA i el Canadà del 13 %.

Castelló ha experimentat un dels majors repunts del sector hoteler, amb una ocupació hotelera mitjana en la segona quinzena del 84 % enfront del 75 % de la primera. A Castelló el mercat nacional continua sent el predominant i majoritari amb una quota pròxima al 87 %, i és destacable també la previsió de la primera quinzena d'agost, que ja apunta un creixement de 8 punts respecte de l'any passat.

Benidorm i la Costa Blanca (Alacant) seguixen el full de ruta dels pronòstics i milloren lleugerament les dades d'ocupació hotelera respecte de l'any passat, però no s'arriba al ple tècnic, motiu pel qual el sector no pot parlar de situacions de massificació. Entre un 10 % i un 15 % de l'oferta hotelera s'ha quedat sense vendre.

Benidorm és el punt de la Comunitat Valenciana amb millor dada d'ocupació hotelera, un 90 % de mitjana al juliol, i en l'anàlisi dels seus mercats trobem que per primera vegada en molts anys els turistes britànics allotjats en hotels superen els nacionals (38,3 % enfront del 37,9 %) durant la primera part de l'estiu.

A Benidorm, les previsions i reserves confirmades per a la primera quinzena d'agost estan 3 punts per damunt d'agost de 2024.